Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ζάλγκιρις με 95-78, αλλά τα πάντα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να «παγώνει» από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way».

Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ και διέλυσε (95-78) τη Ζάλγκιρις, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το τελικό αποτέλεσμα και δικαίως. Αφού ο Κίναν Έβανς αποχώρησε από το παρκέ μετά από 2'01'', λίγες μέρες μετά την επιστροφή του.

Με τον ίδιο να φωνάζει «no way» αποχωρώντας, μην μπορώντας να πιστέψει στην ατυχία του!

Σε τρομερή βραδιά βρέθηκαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (30π.) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (16π., 8ρ.), με τον Τόμας Γουόκαπ(9π., 4ασ.) να κάνει και πάλι εκπληκτική δουλειά και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά και όσους πάτησαν παρκέ να δείχνουν τρομερή πνευματική συγκέντρωση, σε ένα πολύ δύσκολο, όπως εξελίχθηκε, βράδυ.

Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ… φορτσάτο, ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς τα ηνία του αγώνα. Ο ομογενής γκαρντ του σκόραρε τους πρώτους 9 πόντους του, είχε 12 στο επτάλεπτο και οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 22-9. Διαφορά που αυξήθηκε (26-9, 9') με το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ, την ώρα που όλο το ΣΕΦ σείστηκε στην είσοδο του Κίναν Έβανς. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ο Έβανς έφυγε υποβασταζόμενος από το παρκέ, και το ΣΕΦ «πάγωσε», με τον κόσμο να πιάνει το κεφάλι του.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κάνει πολύ γεμάτη εμφάνιση στο παρκέ, με τον Βεζένκοβ να αναλαμβάνει δράση επιθετικά (36-14, 13'), αλλά το μυαλό όλων ήταν στον Αμερικανό. Με τον Φρανσίσκο να βρίσκει ρυθμό, οι Λιθουανοί βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν στο -11 (38-27, 16'), μέχρι να ανακόψει το σερί τους ο Ντόρσεϊ. Μία προσωπική φάση του Λο έριξε τη διαφορά στους 9 (47-36, 20'), προτού ο Λι κερδίσει έξυπνα τρεις βολές.

Ο Ντόρσεϊ συνέχισε τον χαβά του από την περίμετρο, ο Μιλουτίνοφ πόσταρε διαρκώς τον Μόουζες Ράιτ και οι γηπεδούχοι πήγαν στο 65-42 (25'). Την ώρα που οι Λιθουανοί σούταραν με 3/23 από την περίμετρο και έπαιρναν το σκορ τους από επιθετικά ριμπάουντ.

Το +19 στα δέκα λεπτά που απέμεναν και με την εικόνα της αναμέτρησης, ήταν πολύ δύσκολο να ανατραπεί, με τους «ερυθρολεύκους» να δείχνουν τρομερή συγκέντρωση. Ο Ντόρσεϊ σκόραρε ακόμα ένα τρίποντο για το 77-56 (33') και η Ζάλγκιρις έμοιαζε να έχει παραδώσει τα όπλα. Μάλιστα, οι Πειραιώτες συνέχισαν να βρίσκουν και transition, με τον Μπαρτζώκα να βάζει στο παρκέ ένα πολύ ψηλό σχήμα και πήραν εύκολα μια νίκη, δείχνοντας πολύ σοβαρό πρόσωπο, παρά το σοκ μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Κράτησε πολύ χαμηλά την πιο εύστοχη ομάδα της EuroLeague (6/33 3π.), είχε ροή στην επίθεσή του και βέβαια ήταν πνευματικά πολύ ισχυρός ο Ολυμπιακός, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Η συγκέντρωση των παικτών του Ολυμπιακού μετά το σοκ με τον Κίναν Έβανς. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η στιγμή του τραυματισμού του Έβανς.

# Player MIN PTS FG M/A FG% 2FG M/A 2FG% 3FG M/A 3FG% FT M/A FT% OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 0 T. Walkup* 21:59 9 3/7 42.9% 2/5 40.0% 1/2 50.0% 2/4 50.0% 1 1 2 4 2 1 0 0 14 14 2 K. Evans 02:01 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 T. Ward 17:43 4 1/5 20.0% 1/2 50.0% 0/3 0.0% 2/2 100.0% 1 3 4 1 2 2 1 1 5 5 9 S. Lee 06:00 7 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0/1 0.0% 3/3 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 7 7 14 S. Vezenkov* 28:30 14 5/10 50.0% 5/8 62.5% 0/2 0.0% 4/5 80.0% 2 6 8 2 0 1 0 0 19 19 16 K. Papanikolaou 04:55 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. Dorsey* 26:39 30 11/18 61.1% 6/9 66.7% 5/9 55.6% 3/5 60.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 26 26 25 A. Peters 17:50 0 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 4 2 1 1 0 4 4 33 N. Milutinov* 20:27 16 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0.0% 6/7 85.7% 2 6 8 4 1 1 1 0 29 29 45 D. Hall 19:22 8 4/5 80.0% 4/5 80.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 4 5 9 0 3 0 0 2 15 15 77 S. McKissic 15:14 2 1/6 16.7% 1/3 33.3% 0/3 0.0% 0/2 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 1 -3 -3 94 E. Fournier* 19:20 5 1/4 25.0% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 1 0 1 0 4 2 1 0 -1 -1 TEAM TOTAL 200:00 95 33/64 51.6% 26/42 61.9% 7/22 31.8% 22/30 73.3% 11 30 41 18 20 10 4 3 116 116