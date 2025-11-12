Στο πλευρό του Κίναν Έβανς στέκεται και ο Παναθηναϊκός καθώς με χαρακτηριστική ανάρτηση θέλησε να εκφράσει την συμπαράστασή του.

«Μείνε δυνατός Κίναν» ανέφερε το ποστάρισμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς και συνέχιζε: «Οι ευχές μας για μια γρήγορη ανάρρωση».

Μετά τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έσπευσε να εκφράσει την συμπαράστασή του, σειρά πήρε και η «πράσινη» διοίκηση.

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στάθηκε δίπλα στον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.