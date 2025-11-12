Παναθηναϊκός, Έβανς: Οι «πράσινοι» εξέφρασαν την συμπαράστασή τους στον Αμερικανό
«Μείνε δυνατός Κίναν» ανέφερε το ποστάρισμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς και συνέχιζε: «Οι ευχές μας για μια γρήγορη ανάρρωση».
Μετά τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έσπευσε να εκφράσει την συμπαράστασή του, σειρά πήρε και η «πράσινη» διοίκηση.
Με χαρακτηριστική ανάρτηση στάθηκε δίπλα στον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.