Παναθηναϊκός: «Παρών» όλοι οι διεθνείς στην προπόνηση του Τριφυλλιού
Τέλος τα «παράθυρα», ώρα για... δουλειά με τον Παναθηναϊκό και για τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας!
Οι διεθνείς επέστρεψαν στις υποχρεώσεις τους και προπονήθηκαν στο «Telekom Center Athens» μαζί με τους συμπαίκτες τους, όπως δημοσίευσε η πράσινη ΚΑΕ στην επίσημη σελίδα της στο X. Συγκεκριμένα οι Ντίνος Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα ενσωματώθηκαν σήμερα (03/09) στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, καθώς ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις Εθνικές Ομάδες.
Φρανσίσκο, Μπόνγκα και Μπάντιο πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση με την ομάδα, ενώ παραμένουν γνωστές οι απουσίες των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.
Look who are here today! ☘️💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/oecK1BiQz0— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 3, 2026
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