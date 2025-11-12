Ο Κίναν Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος μόλις ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παρκέ.

Όλοι περίμεναν με ανυπομονησία την επιστροφή του Κίναν Έβανς στην EuroLeague, μετά από αυτήν στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στην Καρδίτσα την περασμένη Κυριακή. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον συμπεριλαμβάνει στην 12άδα μετά τον τραυματισμό του Φρανκ Νιλικίνα.

Άτυχος στάθηκε ο Έβανς, καθώς ένω πάτησε παρκέ EuroLeague μετά από 580 μέρες, μπόρεσε να αγωνιστεί μόλις για ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα.

Η χαρά του γηπέδου μετατράπηκε σε απόλυτη σιωπή μόλις ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» αποχώρησε υποβασταζόμενος λέγοντας «απίστευτο» στους συμπαίκτες του. Συγκεκριμένα, μπήκε στο παρκέ 02'16" πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου και αποχώρησε 15 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το δεκάλεπτο.