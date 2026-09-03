Γκραντ για Ομπράντοβιτς: «Φροντίζει να είναι όλοι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια»

Γκραντ για Ομπράντοβιτς: «Φροντίζει να είναι όλοι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια»

Newsroom
Γκραντ

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O Tζέριαν Γκραντ μίλησε για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στο ρόστερ του Παναθηναϊκού συνεχίζει να βρίσκεται ο Τζέριαν Γκραντ που μίλησε για τις διακοπές του, την προετοιμασία, αλλά και τους Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Έδειξε την αγάπη του για την Αθήνα μέσω των δηλώσεων του ο Αμερικανός γκαρντ.

Αναλυτικά

Για τις διακοπές του: «Ήταν ωραία. Κατάφερα να ξεκουραστώ λίγο, να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου και να προετοιμαστώ για να επιστρέψω στη δουλειά».

Για το που έδωσε μεγαλύτερη προσοχή: «Στο να φροντίζω το σώμα μου. Να τρώω σωστά, να κάνω βάρη, να μένω στο γήπεδο».

Για το αν νιώθει την Αθήνα δεύτερο σπίτι του: «Ναι, σίγουρα. Ήμασταν όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε. Αγαπώ το να βρίσκομαι εδώ».

 

Για το πώς νιώθει το σώμα του στην προετοιμασία: «Νιώθω καλά. Υπάρχει μία νέα ενέργεια. Έχουμε κάποια νέα παιδιά, έναν νέο προπονητή και όλοι είναι ενθουσιασμένοι».

Για τον Ομπράντοβιτς: «Παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια».

Για τον Ερνανγκόμεθ: «Ναι, σίγουρα. Ανυπομονώ να επιστρέψει κι αυτός εδώ».

@Photo credits: INTIME
     

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