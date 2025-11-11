Ράιτ σε ερώτηση του Gazzetta: «Αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πάντα θα διάλεγα τον Ολυμπιακό»

Ο Μόουζες Ράιτ επιστρέφει στο ΣΕΦ ως αντίπαλος και πριν το ματς του ΣΕΦ (12/11, 21:15) μιλά για την αγάπη του για τον Ολυμπιακό, ενώ τονίζει σε ερώτηση του Gazzetta πως εάν είχε να διαλέξει ανάμεσα στους δύο Αιώνιους, πάντα θα επέλεγε τους Ερυθρόλευκους.

Ο Μόουζες Ράιτ το καλοκαίρι άφησε τον Ολυμπιακό και μετακόμισε στην Ζάλγκιρις, με τον Αμερικανό, στην επιστροφή του στην Ελλάδα για το παιχνίδι του ΣΕΦ (12/11, 21:15, Novasports Prime), να τίθεται στην διάθεση των εκπροσώπων του Ελληνικού Τύπου και να έχει αρκετά να πει.

Μεταξύ άλλων ο Μόουζες Ράιτ τονίζει το πόσο του έχει λείψει το φαγητό και οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ευχαριστεί τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τα καλά του λόγια, δηλώνει πως δεν γνωρίζει κάτι για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και ξεκαθαρίζει πως εάν είχε να διαλέξει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, η επιλογή του θα ήταν πάντα οι Ερυθρόλευκοι!

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μόουζες Ράιτ:

Για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στην Ελλάδα: «Είναι ωραία, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου».

Για τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα: «Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Αγαπώ τους πάντες στον Ολυμπιακό. Χαίρομαι για αυτούς. Χαίρομαι κι εγώ που παίζω έτσι».

Για το μήνυμα που στέλνει στους φίλους του Ολυμπιακού: «Τους αγαπώ. Αλλά όταν παίζουμε αντίπαλοι εγώ φοράω πράσινα, οπότε θα είναι δύσκολα. Οι οπαδοί είναι εκεί και στηρίζουν σε κάθε παιχνίδι. Και οι οπαδοί της Ζάλγκιρις δεν πάνε πίσω όμως».

Για το αν είχε πρόταση ανανέωσης από τον Ολυμπιακό: «Όχι, δεν θα μιλήσω για αυτό».

Για τη δημοφιλία του στο EuroLeague Fantasy Challenge: «Οι άνθρωποι με αμφισβητούσαν, αλλά τώρα βλέπουν. Είναι τέλειο. Πέρυσι έβλεπα ότι όλοι ήθελαν τον Σάσα (Βεζένκοβ). Και φέτος δηλαδή όλοι τον θέλουν. Λογικό. Κι εγώ αν έπαιζα θα τον ήθελα στην ομάδα μου, ειλικρινά. Αλλά είναι ωραίο που παίρνουν κι εμένα».

Για το ματσάρισμα με τον Μιλουτίνοβ και τον Χολ: «Είναι εξαιρετικοί παίκτες EuroLeague και εξαιρετικοί αμυντικοί. Θα είναι δύσκολο με την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά θα δούμε».

Για το tweet του Φουρνιέ: «Το φαγητό στην Ελλάδα είναι απίστευτο. Οπότε έχασα κιλά φεύγοντας από εδώ. Είμαι σε καλύτερη φόρμα σωματικά, οπότε όλα τέλεια».

Για το τι του λείπει πιο πολύ από την Ελλάδα: «Αν τα βάλω με τη σειρά, το φαγητό, οι οπαδοί και μετά ο καιρός».

Για το αν θα επέστρεφε στη χώρα μας: «Αν παρουσιαστεί η σωστή ευκαιρία... Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται».

Για τις φήμες σχετικά με το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Δεν έχω ακούσει κάτι. Από όσο ξέρω δεν με έχει προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός, καθόλου. Οπότε θα έλεγα ότι είναι ψέματα».

Για το αν θα σκεφτόταν μια μετακόμιση στον Παναθηναϊκό: «Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα επέλεγα τον Ολυμπιακό».

Για τη δουλειά που έκανε το καλοκαίρι: «Δούλεψα αρκετά. Από τη στιγμή που ξεπέρασα το πρόβλημα υγείας που είχα, επικεντρώθηκα στο μπάσκετ, που μου είχε λείψει τόσο και ανυπομονούσα να δουλέψω».

Για το πώς είναι να παίζει ξανά μπάσκετ μετά το πρόβλημα υγείας του: «Χαίρομαι πολύ που παίζω ξανά. Ο Μπαρτζώκας πάντα έβλεπε το ταλέντο μου, χαίρομαι που τώρα το βλέπουν και όλοι οι άλλοι».

Για τη μέχρι τώρα εξαιρετική του πορεία: «Η Ζάλγκιρις πίστευε πάντα στο ταλέντο που έχω, οπότε είναι υπέροχο που μπορώ να το δείξω και σε όλους τους άλλους στο παρκέ. Ως ομάδα, θέλουμε να δούμε τη Ζάλγκιρις να μπαίνει στα playoffs. Προσωπικά θέλω απλά να παίξω όλη τη σεζόν».

