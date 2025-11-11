Μπαρτζώκας για Ράιτ: «Εδώ δεν μπορούσε να είναι βασικός, αλλά είμαστε χαρούμενοι γι' αυτόν»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του για την προσεχή αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta), ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και πλέον αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές των Λιθουανών στη EuroLeague.

Ο Μόουζες Ράιτ αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό, έπειτα από ενάμιση χρόνο στους Πειραιώτες, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις.

Οι Λιθουανοί μοιράζονται την κορυφή της κατάταξης στη EuroLeague έπειτα από εννέα αγωνιστικές, μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον 27χρονο Αμερικανό ψηλό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Συγκεκριμένα, μετρά 12.9 πόντους και 6.1 ριμπάουντ σε εννέα συμμετοχές, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην αγωνιστική του εξέλιξη.

Σε ερώτηση για το αν περίμενε την... έκρηξη του πρώην παίκτη του, απάντησε: «Ναι, 100%. Έχει μεγάλη επιθετική ικανότητα. Αν μείνει στο παιχνίδι 15-20 λεπτά, θα έχει 15 πόντους χωρίς να το καταλάβεις. Έχει καλή ισορροπία στο πώς εκτελεί. Χαιρόμαστε πολύ με την εξέλιξή του. Είναι ο βασικός σέντερ και σε εμάς δεν μπορούσε να το βρει αυτό. Είχε κάποια προβλήματα υγείας πέρσι που τον ταλαιπώρησαν. Όλοι εδώ τον αγαπάμε και έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του. Χαιρόμαστε πολύ που έχει βρει ένα περιβάλλον όπου παίζει καλά εκεί».