Ο Κένεθ Φαρίντ εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό για να ενισχύσει τη front line των «πράσινων» που έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, με τον Εργκίν Άταμαν να ρωτάται για το ενδεχόμενο νέας προσθήκης στη γραμμή των ψηλών.

Ο Κένεθ Φαρίντ αφίχθη στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής 9/11 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και σήμερα ακολούθησε την αποστολή για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45) στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως θα προσπαθήσει να δώσει 15-20 λεπτά στον Αμερικανό πρώην NBAer, που θα μοιραστεί τον χρόνο με τον Κουζέλογλου και τον Μήτογλου.

Ο Τούρκος κόουτς αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει ακόμα μία μεταγραφή για την ενίσχυση της ρακέτας, εξηγώντας πως τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν από το στάτους των Χολμς και Γιούρτσεβεν: «Ίσως έχουμε καλά νέα και με τον Χολμς, πιθανόν σε 1-2 εβδομάδες να επιστρέψει, το ίδιο και ο Γιούρτσεβεν. Θα το δούμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το στάτους των Χολμς και Γιούρτσεβεν πριν βγούμε στην αγορά για ακόμα έναν παίκτη».