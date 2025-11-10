Άταμαν, Παναθηναϊκός: Τι είπε για το ενδεχόμενο ακόμη μίας μεταγραφής μετά τον Φαρίντ
Ο Κένεθ Φαρίντ αφίχθη στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής 9/11 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και σήμερα ακολούθησε την αποστολή για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Παρί (11/11, 22:00) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (13/11, 21:45) στη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.
Μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως θα προσπαθήσει να δώσει 15-20 λεπτά στον Αμερικανό πρώην NBAer, που θα μοιραστεί τον χρόνο με τον Κουζέλογλου και τον Μήτογλου.
Ο Τούρκος κόουτς αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να γίνει ακόμα μία μεταγραφή για την ενίσχυση της ρακέτας, εξηγώντας πως τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν από το στάτους των Χολμς και Γιούρτσεβεν: «Ίσως έχουμε καλά νέα και με τον Χολμς, πιθανόν σε 1-2 εβδομάδες να επιστρέψει, το ίδιο και ο Γιούρτσεβεν. Θα το δούμε. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το στάτους των Χολμς και Γιούρτσεβεν πριν βγούμε στην αγορά για ακόμα έναν παίκτη».
