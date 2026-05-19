Γιασικεβίτσιους: «Ένα είναι σίγουρο, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα στηρίξουν τον Ολυμπιακό!»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τόνισε πώς η Φενέρμπαχτσε θα λάβει σίγουρα την υποστήριξη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο Final Four της EuroLeague.

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα έμειναν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four 2026 στην Αθήνα που θα το φιλοξενήσει το Telekom Center Athens, το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός είναι εκείνος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε (22/05, 18:00) με τον προπονητή της τουρκικής ομάδας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να αναφέρεται στον κόσμο του Παναθηναϊκού που αναμένεται να στηρίξει την ομάδα του κόντρα στον... αντίπαλο.

Αναλυτικά