Γιασικεβίτσιους: «Ένα είναι σίγουρο, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα στηρίξουν τον Ολυμπιακό!»
Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα έμειναν για το πρώτο τζάμπολ στο Final Four 2026 στην Αθήνα που θα το φιλοξενήσει το Telekom Center Athens, το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός είναι εκείνος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε (22/05, 18:00) με τον προπονητή της τουρκικής ομάδας, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να αναφέρεται στον κόσμο του Παναθηναϊκού που αναμένεται να στηρίξει την ομάδα του κόντρα στον... αντίπαλο.
Αναλυτικά
Για τα εισιτήρια που βγήκαν διαθέσιμα μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και την παρουσία «πράσινων» φιλάθλων: «Ναι, το μόνο σίγουρο, είναι ότι δεν θα υποστηρίξουν τον Ολυμπιακό».
Panathinakos'un elenmesiyle ilgili açığa çıkan biletler hakkında— Souvess (@souvess) May 19, 2026
Didem Gürser: "Panathinaikos taraftarı yine gelip maçları izlerse, kesinlikle efsaneleri Saras'a destek verirler."
Saras Jasikevicius: "Evet, kesin olan bir şey varsa Olympiacos'u desteklemeyecekleridir. 😅"
