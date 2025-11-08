Στα λάθη των παικτών του στο τελευταίο 2λεπτο εστίασε ο προπονητής της Παρτίζαν Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναλύοντας την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Η Παρτίζαν πίεσε πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά στο τέλος τα λάθη κόστισαν στους Σέρβους, σύμφωνα με τον προπονητή της ομάδας Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αρχικά, ο τεχνικός της Παρτίζαν μιλώντας στο flash interview μετά την ήττα δεν είχε όρεξη για πολλά λόγια και αρκέστηκε να επ[οσημάνει: «Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα διαφορετικά. Κάναμε λάθη. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να ξαναδώ».

Στη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου, τόνισε: «Θεωρώ πως ελέγχαμε το παιχνίδι για 38 λεπτά. Το σκορ στο 38' ήταν 71-69 και από εκεί και πέρα κάναμε μόνο λάθη και βεβιασμένες επιθέσεις, λάθος αποφάσεις και χάσαμε το ματς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πάλεψε για 40΄και κέρδισε το παιχνίδι».

Και συνέχισε: «Προσπάθησα στο τελευταίο λεπτό να τους ηρεμήσω. Όταν φτιάχναμε το πλάνο τους είπα να ηρεμήσουν. Κάναμε πάρα πολλά λάθη, τρέξαμε χωρίς λόγο, δίναμε τη μπάλα στα χέρια τους με αποτέλεσμα να βάζουν εύκολους πόντους. Κάναμε πολλά σωστά πράγματα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Προηγούμασταν ακόμη και για 8 πόντους. Χάσαμε πολλά λέι απ. Συμφωνώ ότι παίξαμε καλά. Έχουμε κάνει δύο προπονήσεις με τον Καλάθη και τον Μίλτον μαζί. Έτσι είναι το μπάσκετ που ζούμε πλέον, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι».

Για τους Καλάθη και Μίλτον, σχολίασε: «Ο Καλάθης είναι μαζί μας 7 μέρες και έχει κάνει 2 προπονήσεις. Ο Μίλτον ήταν εκτός δράσης για έναν μήνα και έπαιξε απέναντι στο Ντουμπάι. Έτσι είναι το μπάσκετ. Μιλάω κάθε μέρα με τους παίκτες. Κανείς δεν θέλει να κάνει λάθη επίτηδες. Στο ξεκίνημα της σεζόν κερδίσαμε τρία ματς στο τέλος. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας».

Για τα πολλά παιχνίδια που υπάρχουν πλέον στη διοργάνωση, εξήγησε: «Έτσι είναι πλέον. Έχουμε τοπικά πρωταθλήματα, δεν είναι κάτι που παραπονιέμαι. Πέρυσι τελειώσαμε τους αγώνες τέλη Ιουνίου. Είναι μικρός ο χρόνος για να προετοιμαστούμε κάθε χρονιά. Στην προετοιμασία παίζαμε με έναν ψηλό. Μετά το Ντουμπάι είπα στους παίκτες μου να προπονηθούμε έστω και 20 λεπτά. Δεν είμαι προπονητής που πιέζω τους παίκτες μου. Δεν παίρνεις κάτι από αυτό. Για όλους είναι το ίδιο δύσκολο. Είμαι χαρούμενος με την ομάδα που έχω, δουλεύουμε και τους έχω εμπιστοσύνη».

Και συμπλήρωσε: «Ο Ολυμπιακός έχει σπουδαίους παίκτες, όπως ο Βεζένκοφ. Κάναμε πολλά λάθη και τους επιτρέψαμε να γυρίσουν το παιχνίδι. Αρκετοί παίκτες είναι χρόνια μαζί. Έβαλαν 27 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, τους περισσότερους. Εμείς κάναμε πολλά λάθη και κάναμε βιαστικές επιθέσεις, χάσαμε πολλά λέι απ».

Τέλος, για το NBA Europe, παρατήρησε: «Δεν μπορώ να πω κάτι, ήμουν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Δεν παρακολουθώ πολύ τα social media. Δεν ξέρω, ίσως δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτό που υπάρχει ήδη; Ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Πρέπει όλοι να πουν την αλήθεια. Εάν με ρωτάτε, όλο αυτό το θεωρώ υποκριτικό. Το Βελιγράδι είναι σπουδαία πόλη και σε κάθε ματς έρχονται 30.000 θεατές.

Η Ευρωλίγκα έχει μόνο 14 μετόχους και 20 ομάδες, είναι σωστό αυτό; Ας μπούνε όλες οι ομάδες, να έχουν ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν υπογράψει τα συμβόλαια, δεν θα το κρίνω αυτό. Κάθε ομάδα κοιτάει το καλύτερο για την ίδια. Οι άνθρωποι της Παρτιζάν κάνουν τα πάντα, δεν έχουμε όμως λόγο για τα τηλεοπτικά ούτε έσοδα από αυτό. Είμαι χαρούμενος από αυτό που κάνει η ομάδα».

