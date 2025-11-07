Τα «έσπασε» ο Μιλουτίνοφ: Έκλεισε τα φώτα στον Μίλτον και χτύπησε με δύναμη τη μπασκέτα!
Τη φάση που αποτέλεσε το εφαλτήριο της αντεπίθεσης του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Παρτίζαν στο ΣΕΦ, για την 9η αγωνιστική της Euroleague πραγματοποίησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ!
Ο σέντερ του Ολυμπιακού με το σκορ να είναι 73-71 για τους «ερυθρόλευκους» και ενώ απέμεναν 1.20’’ για τη λήξη είπε «στοπ» με μια μεγαλοπρεπή τάπα στον Σέικ Μίλτον και αφού «έσβησε» τα φώτα στον Αμερικανό γκαρντ της Σερβικής ομάδας στη συνέχεια χτύπησε με δύναμη τη βάση της μπασκέτας!
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν καθοριστικός στο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα, αλλά εκεί έβαλε τη «σφραγίδα» του με μια εξαιρετική άμυνα ψηλά, χωρίς να χάσει την κατοχή της μπάλα και γι’ αυτό ξέσπασε πανηγυρίζοντας την προσπάθεια με το χτύπημα στην βάση της μπασκέτας.
Ο Σέρβος σέντερ που τις προηγούμενες ημέρες είχε ταλαιπωρηθεί από μια ίωση δεν επηρεάστηκε καθόλου βγάζοντας ψυχή και ενέργεια στο παρκέ απέναντι σερ μια πολύ αθλητική και δυναμική γραμμή ψηλών της Παρτίζαν, κυριαρχώντας ωστόσο στις δυο ρακέτες.
Η τάπα στον Σέικ Μίλτον ήταν το σημείο που το τσιπάκι γύρισε και η πλάστιγγα έγειρε υπέρ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι...
