Γουόκαπ για Έβανς: «Η ομάδα τον πιστεύει, εμείς τον πιστεύουμε και τον περιμένουμε δίπλα μας»

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Παρτίζαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Τόμας Γουόκαπ να αναφέρεται στην προσεχή επάνοδο του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη EuroLeague, επικρατώντας της Παρτίζαν με 80-71, φτάνοντας τις έξι νίκες έπειτα από εννέα αγωνιστικές στη regular season. Μετά το τέλος του αγώνα με τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου, ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Κίναν Έβανς και το αναμενόμενο ντεμπούτο του απέναντι στην Καρδίτσα (9/11, 13:00).

Μιλώντας στη NOVA, ο γκαρντ του Ολυμπιακού μίλησε:

Για το ότι είναι αρκετό ένα δεκάλεπτο για να κερδίζουν τέτοιους αγώνες: «Σήμερα αυτό έγινε. Παίξαμε για ένα δεκάλεπτο καλά και πήραμε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να διδαχθούμε πράγματα από αυτό και είναι καλό που θα το κάνουμε χωρίς να έχουμε ηττηθεί. Είναι ευχάριστο να μπορείς να πάρεις γνώσεις από ένα ματς, χωρίς να το έχεις χάσει».

Για την άμυνα του Ολυμπιακού: «Θα είμαστε μια ομάδα που θα φοβούνται αρκετοί αν κάνουμε αυτό που κάναμε στην 4η περίοδο. Αν μπορούμε να το κάνουμε για ένα ολόκληρο παιχνίδι! Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι εκεί. Όταν έχεις μια τέτοια ομάδα, που ξέρουμε ότι όταν κοιταζόμαστε στα μάτια μπορούμε να παίξουμε άμυνα τον οποιονδήποτε και να ανεβάσουμε την ένταση. Δώσαμε τον τόνο που θέλαμε στο ματς».

Για το αν μίλησε με τον Ουάσινγκτον για το under που τον έπαιζε: «Είναι πολύ ωραίο να παίζεις με ανθρώπους που έχουν χιούμορ και μπορείς να κάνεις πλάκα. Το συζητήσαμε κάποια στιγμή».

Για τη νοοτροπία του Ολυμπιακού μετά τις νίκες σε κακές εμφανίσεις όπως κόντρα στην Χάποελ και την Παρτιζάν, και την ατάκα του την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι «σκυλιά που γαυγίζουν»: «Η αλήθεια είναι πως δεν είπα τυχαία την λέξη σκυλιά. Τα ζώα αυτά έχουν μεγάλη διάρκεια σε αυτό που κάνουν και είναι αδίστακτα. Πρέπει να το κάνουμε αυτό για 40 λεπτά, τότε θα μας φοβούνται πάρα πολύ».

Για την κατάσταση του Έβανς: «Είναι σε εξαιρετική ταχύτητα, πολύ εκρηκτικός, αξιόπιστος στο σουτ. Η ομάδα τον πιστεύει, εμείς τον πιστεύουμε και τον περιμένουμε δίπλα μας. Θα είναι μια ακόμα σημαντική λύση μαζί μας».