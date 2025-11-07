Μεγάλωσε σε μια οικογένεια που πάλεψε για την αποδοχή και την αγάπη, βίωσε από μικρός την απώλεια και τη δύναμη της διαφορετικότητας και σήμερα ο Κένεθ Φαρίντ είναι αυτός ο παίκτης που διαμορφώθηκε εντός κι εκτός παρκέ μεγαλωμένος για να ξεχωρίζει.

Οι δυσάρεστες εξελίξεις όσον αφορά στον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και την επανεκτίμηση της κατάστασής του σχετικά με την επιστροφή του στην ενεργό δράση κατέστησαν άμεση την ανάγκη για την περαιτέρω ενίσχυση του Παναθηναϊκού.

Γι' αυτόν τον λόγο οι «πράσινοι» έχουν βγει στην αγορά για δύο ψηλούς, ένας εκ των οποίων αναμένεται να είναι ο πολύπειρος Κένεθ Φαρίντ με μακρά θητεία στο ΝΒΑ. Αν και ο συγκεκριμένος δεν θα έχει τον ρόλο του πρώτου σέντερ, αλλά του συμπληρωματικού από τη στιγμή που το πρόβλημα, πλέον, είναι ποσοτικό στις τάξεις της ομάδας.

Ποιος είναι όμως ο Κένεθ Φαρίντ που έμαθε από μικρός την πραγματική σημασία της αληθινής αγάπης;

Ο «Manimal» και η σχέση με τη μητέρα του

Ο 35χρονος σέντερ έμαθε από παιδί πως τίποτα δεν χαρίζεται, είτε αυτό είναι μία πραγματική «μάχη», είτε ένα απλό ριμπάουντ. Πίσω από κάθε ριμπάουντ που υψώθηκε ψηλά για να μαζέψει, κρύβεται μια ιστορία μιας οικογένειας που «φωτίζεται» από αγάπη, διαφορετικότητα και πίστη.

Ο «Manimal», όπως τον... βάφτισαν για τον τρόπο που επιτίθεται στη μπάλα, μεγάλωσε στο Νιούαρκ, σε μια γειτονιά σκληρή, αλλά και μέσα σε ένα σπίτι που του έμαθε τι σημαίνει αληθινή δύναμη. Η μητέρα του, Γουόντα Φαρίντ, δεν ήταν μόνο μια γυναίκα που αγαπούσε το μπάσκετ, αλλά ήταν μία πολεμίστρια. Το μότο της; «Rebound or die», καθώς συμβόλιζε μία στάση ζωής απέναντι στον πόνο και τη μοίρα.

Η Γουόντα ζούσε με την αυτοάνοση πάθηση, τον λύκο, την ίδια ασθένεια που της είχε στερήσει τη μητέρα της. Ήξερε πως το ρολόι μετρούσε αντίστροφα, μα αντί να φοβηθεί, αποφάσισε να δώσει στον Κένεθ όλη τη δύναμή της. Τον έπαιρνε μαζί της στα γήπεδα του Νιούαρκ, τον έβαζε να καθίσει στον πάγκο και του έλεγε πως, αν θέλει ποτέ να σουτάρει, πρώτα πρέπει να μάθει να διεκδικεί.

Η υποστήριξή του στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

Αυτός ήταν ο κόσμος του Κένεθ. Μια μητέρα που έπαιζε μπάσκετ με τους άντρες και δεν καταλάβαινε από «πρέπει» και κοινωνικές υποταγές, κι ένας πατέρας που στεκόταν πάντα δίπλα της, έστω κι όταν οι δρόμοι τους χώρισαν. Μέχρι που, μια μέρα, η μητέρα του τού αποκάλυψε ότι αγαπούσε γυναίκες. Ότι δεν θα παντρευόταν ποτέ τον πατέρα του, γιατί είχε βρει αλλού αυτό που την έκανε να νιώθει ο αληθινός εαυτός της. Ο μικρός Κένεθ, μόλις 9 χρονών τότε, το πήρε με τον παιδικό του αυθορμητισμό. Την ρώτησε αν, αφού εκείνη αγαπά γυναίκες, πρέπει κι εκείνος να αγαπήσει άντρες. Κι εκείνη του απάντησε χαμογελώντας: «Όχι, γιε μου. Εσύ θα αγαπήσεις όποιον σε κάνει ευτυχισμένο».

Από εκείνη τη μέρα, έμαθε πως η αγάπη δεν έχει «κανόνες». Κι όταν οι συμμαθητές του άρχισαν να τον κοροϊδεύουν επειδή «η μαμά του είναι gay», εκείνος πάλεψε. Κυριολεκτικά. Γιατί, όπως έλεγε η Γουόντα, «ό,τι αξίζει, το κερδίζεις παλεύοντας». Έτσι και έγινε κι εκείνη γνώρισε τη γυναίκα της ζωής της, την Κάρολ ή «Sister Μάνασιν», όπως την αποκαλούσε. Μια γυναίκα ήσυχη, πιστή στο Ισλάμ, που στάθηκε δίπλα της στα πιο δύσκολα. Μαζί μεγάλωσαν τον Κένεθ και τον μικρότερο γιο της, Ντέιβον. Μαζί πάλεψαν τη νόσο, τη φτώχεια, τα βλέμματα του κόσμου. Μαζί του έδειξαν τι σημαίνει οικογένεια και έτσι αναπτύχθηκε και η βαθειά του πίστη στον Μουσουλμανισμό. Παράλληλα, η προσευχή και η νηστεία είναι τεράστιο μέρος της ζωής του.