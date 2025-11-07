Η ταλαιπωρία του Ματίας Λεσόρ συνεχίζεται, με τα νέα να είναι δυσάρεστα γύρω από την κατάστασή του, ενώ το τοπίο είναι θολό γύρω από την επιστροφή του. Το Gazzetta σας παρουσίαζει το χρονικό από τον σοκαριστικό τραυματισμό του τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και το σήμερα που παραμένει άγνωστο το πότε θα επιστρέψει.

Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και την επανεκτίμηση της κατάστασής του όσον αφορά την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Το πολυαναμενόμενο comeback του Γάλλου σέντερ θα καθυστερήσει σύμφωνα μετά τα όσα προέκυψαν από τη νέα μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε και πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά ψάχνοντας και δεύτερο ψηλό. Τι έχει συμβεί όμως για να φτάσουμε στο σήμερα; Ποια είναι τα... 40 κύματα που πέρασε ο Λεσόρ και ο Γολγοθάς που συνεχίζει και ανεβαίνει;

Το ιστορικό γύρω από τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ

19 Δεκεμβρίου 2024: Ίσως η πιο άτυχη και η πιο άσχημη στιγμή στην καριέρα του 29χρονου σέντερ, όταν όλο το ΟΑΚΑ «πάγωσε» στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια. Ο Λεσόρ χτύπησε άσχημα κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, σφάδαζε, ούρλιαζε. Ο κόσμος στο κλειστό δεν άντεχε από το σοκ και λιποθυμούσε, όμως ο Γάλλος σηκώθηκε και πάταγε μόνο το ένα πόδι, πηγαίνοντας κουτσαίνοντας στα αποδυτήρια.

«Προσπαθούσα να τους κάνω όλους να μην ανησυχούν και να τους πω ότι είμαι ήδη καλά. Ο γιος μου ήταν εκεί, και ήταν ο λόγος που ήθελα να φύγω όρθιος, γιατί δεν ήθελα να καταλάβει τι είχε συμβεί», είπε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ για τη στιγμή του τραυματισμού του.

𝐌𝐚𝐭𝐡𝐢𝐚𝐬 𝐋𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐭, 𝐦𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲…



The man with a lion's soul opens up on CLUB 1908 about the toughest chapter of his career, the emotional and physical adversities he faced and everyone who stood by his side!



Don't miss his inspiring tale of… March 24, 2025

Όλοι οι «πράσινοι» ήταν καταρρακωμένοι μετά τον τραυματισμό του συμπαίκτη τους κι αυτό φάνηκε και από την αντίδραση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όταν ευστόχησε σε τρίποντο κατά τη διάρκεια του ματς κι επέστρεψε βουρκωμένος στην άμυνα.

Το πόρισμα έδειξε κάταγμα περόνης και τότε ξεκίνησε ο αγώνας δρόμου για τον Γάλλο σέντερ.

20 Δεκεμβρίου 2024: Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας έφτανε μέχρι και τους 4 μήνες.

Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού

«Το πρωί της Παρασκευής 20 Δεκεμβρίου, ο Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του τραυματισμού που υπέστη στο αριστερό πόδι από τον γιατρό της ομάδας μας, τον χειρουργό ορθοπεδικό, κ. Αθανάσιο Κονίδη. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR υπέστη κάταγμα περόνης στη διάρκεια της τρίτης περιόδου του εντός έδρας αγώνα με την Baskonia Vitoria-Gasteiz. Σύσσωμη η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ειναι στο πλευρό του Ματίας και του εύχεται ταχεία ανάρρωση».

31 Δεκεμβρίου 2024: Ο Λεσόρ υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2028. Μπορεί να ήταν ο άτυχος αυτής της σεζόν, όμως δεν παύει να είναι απαραίτητος και ο Παναθηναϊκός έσπευσε να του το δείξει «δένοντάς» τον για ακόμα τρία χρόνια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ματίας Λεσόρ έως το καλοκαίρι του 2028.

Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού!



Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού!



——————————————————



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership… pic.twitter.com/D1YBeltbq5 December 31, 2024

3 Ιανουαρίου 2025: Σχεδόν μισό μήνα μετά τον τραυματισμό του, ο Ματίας Λεσόρ έδειξε το μεγαλείο που διαθέτει. Ακόμα και με πατερίτσες και με το πόδι στον γύψο μετρούσε από νωρίς αντίστροφα ώστε να επιστρέψει προσπαθώντας να κάνει έστω και μερικές ντρίπλες για να διατηρηθεί... ζεστός.

Ακόμη και με πατερίτσες είναι εκεί! Τι σκύλος είσαι ρε… #paobc January 3, 2025

8 Ιανουαρίου 2025: Δεν έμεινε μόνο στις ντρίπλες με το πόδι στον γύψο, αλλά πέντε μέρες αργότερα λίγο πριν από το τζάμπολ του ματς του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους. Ο Γάλλος σέντερ ανυπομονούσε να επιστρέψει και έκανε όπως μπορούσε την προπόνησή του καθισμένος σε καρέκλα φορώντας την ειδική προστατευτική μπότα.

22 Φεβρουαρίου 2025: Έναν μήνα μετά τον τραυματισμό του ο Λεσόρ προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ χωρίς μπότα υπό τις οδηγίες του assistant coach των πράσινων, Σάββα Καμπερίδη.

6 Μαρτίου 2025: Ο Ματίας Λεσόρ πήγε για πρώτη φορά να παρακολουθήσει αγώνα του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό του, συγκεκριμένα αυτόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 28ηγ αγωνιστική γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους της «πράσινης» κερκίδας.

14 Μαρτίου 2025: Η 29 αγωνιστική της EuroLeague είχε ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Εκεί ο Γάλλος σέντερ έδειξε για ακόμα μία φορά την ανυπονησία για την επιστροφή του βγαίνοντας παρέα με τους συμπαίκτες του για το καθιερωμένο ζέσταμα, βοηθώντας τους στα σουτάκια. Αφού πρώτα ξεκίνησε να ντριπλάρει με την μπάλα, στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο του πασέρ προς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

☘️🇫🇷 Στο ζέσταμα του Παναθηναϊκού και ο Ματίας Λεσόρ, που αναρρώνει από το σοβαρό τραυματισμό του!
#paobc March 14, 2025

28 Μαρτίου 2025: Τα πράγματα πήγαιναν όλο και καλύτερα με τον Λεσόρ να μην... κρατιέται! Λίγες ώρες προτού ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Παρί για τις ανάγκες της 32ης αγωνιστικής, ο 29χρονος σέντερ βγήκε στο Glass Floor του ΟΑΚΑ για να κάνει ατομική προπόνηση με μπάλα, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

EuroLeague Playoffs: Ο Λεσόρ παρακολούθησε από κοντά τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Εφές όντας αρκετά παθιασμένος! Παρέα με τον γιο του ζητοκραύγαζαν και είχαν έντονα ξεσπάσματα υποστηρίζοντας την ομάδα στον δρόμο προς τη νίκη. Μάλιστα, ο Γάλλος σέντερ ακολούθησε την αποστολή και στα εκτός έδρας ματς στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του, όχι για να αγωνιστεί, αλλά για να στηρίξει ψυχολογικά το τριφύλλι.

Teach them young is the expression 🤝



Like father, like son @ThiasLsf ☘️ pic.twitter.com/dPBveOYvQu — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2025

☘️ Παναθηναϊκός: Με Λεσόρ η αποστολή των πράσινων στην Κωνσταντινούπολη!



📍Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη: Γιώργος Κούβαρης #paobc pic.twitter.com/Wxod8K2jTC — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 29, 2025

16 Μαΐου 2025: Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το Elite Basketball Tournament, ο Ματίας Λεσόρ ρωτήθηκε για το αν θα δώσει το «παρών» στο Final Fοur. «Δεν ξέρω. Θα δούμε όταν θα έρθουν τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα» , ήταν η απάντησή του.

☘️ Ο Ματίας Λεσόρ μιλάει για το Final Four και «απαντάει» στον Φουρνιέ!
#paobc May 16, 2025

19 Μαΐου 2025: Φτάσαμε αισίως μία μέρα πριν οι τέσσερις ομάδες ταξιδέψουν στο Άμπου Ντάμπι για το Final Four 2025 και ο Εργκίν Άταμαν, σε δηλώσεις του στο Skweek κατά τη διάρκεια της media day των «πρασίνων», έδωσε ένα νεό update για την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ αποκαλύπτοντας ότι ο Γάλλος σέντερ θα βρεθεί μαζί με την υπόλοιπη αποστολή και θα αγωνιστεί!

22 Μαΐου 2025: Το Gazzetta κατέγραψε την προπόνηση του Γάλλου σέντερ, ο οποίος έκανε τα πάντα για να παίξει στον σπουδαίο ημιτελικό με τη Φενέρ.

23 Μαΐου 2025: Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στον αγώνα τον Ματίας Λεσόρ στα 2:58 για το τέλος της πρώτης περιόδου αντί του Γουένιεν Γκέμπριελ με τον δείκτη του σκορ στο 16-12 για τη Φενέρμπαχτσε κι έτσι ο Γάλλος σέντερ πάτησε ξανά παρκέ για πρώτη φορά μετά τις 19 Δεκεμβρίου.

He waited months for this moment!🙌Lessort steps back into the fight — and it's a Final Four showdown with Fenerbahce Beko!🤯 May 23, 2025

29 Μαΐου 2025: Ο Ματίας Λεσόρ, έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να είναι έτοιμος στα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν για τον Παναθηναϊκό, ωστόσο ο Γάλλος σέντερ, παρά και την παρουσία του στο Άμπου Ντάμπι, έμεινε εκτός επτάδας ξένων για τους τελικούς της Stoiximan GBL, καθώς δεν ήταν 100% έτοιμος προκειμένου να αγωνιστεί σε μία τόσο απαιτητική σειρά.

27 Ιουνίου 2025: Στην προεπιλογή της Εθνικής Γαλλίας συμπεριλήφθηκε ο 30χρονος σέντερ, ωστόσοτο στις 13 Ιουλίου ανακοινώθηκε πως δεν θα βρίσκεται στο EuroBasket 2025 με τον Γιοάν Μακουντού να παίρνει τη θέση του. «Ο Ματίας Λεσόρ δε θα μπορεί να συμμετάσχει στο EuroBasket» ήταν η ενημέρωση, με τον σέντερ του Παναθηναϊκού να τίθεται οριστικά εκτός.

16 Ιουλίου 2025: Αλλαγές σημειώθηκαν στο ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, με τον Θανάση Κονίδη να αποχωρεί από την ομάδα έπειτα από 24 συνεχόμενα χρόνια προσφοράς. Ο 66χρονος ορθοπαιδικός, που υπηρέτησε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός επί δύο και πλέον δεκαετίες, ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσω ανάρτησης στα social media, γράφοντας: «Από σήμερα σταματάω να προσφέρω τις ιατρικές μου υπηρεσίες στην ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, μετά από 24 χρόνια παρουσίας μου στην ομάδα».

25 Ιουλίου 2025: Ο Ματίας Λεσόρ ανέβαζε στροφές με εντατικές προπονήσεις, έχοντας στόχο να παρουσιαστεί έτοιμος ενόψει της νέας σεζόν.

13 Αυγούστου 2025: Ο Γάλλος σέντερ ολοκλήρωσε τον κύκλο ειδικών θεραπειών στη Γερμανία και ήρθε στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και θα ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις, προτού ενσωματωθεί πλήρως στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

1 Σεπτεμβρίου 2025: Με νέα πρόσωπα στον staff παρουσιάστηκε ο Παναθηναϊκός τη νέα αγωνιστική περίοδο καθώς μετά από αρκετά χρόνια έγιναν αντικαταστάσεις στο ιατρικό τιμ αλλά και σε άλλες θέσεις. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Παππάς επέστρεψε στην ομάδα μετά τη συνεργασία του με του Σικάγο Μπουλς για να αναλάβει τη θέση του Director of Scouting and Team Personnel. Ο Γιώργος Γκοτζογιάννης έγινε ο νέος Team Manager, μετά από 14 χρόνια παρουσίας στον Κολοσσό Ρόδου. Ο ορθοπεδικός Χειρουργός Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, είναι ο νέος επικεφαλής του ιατρικού τιμ με άμεσους συνεργάτες τους ιατρούς Κωνσταντίνο Λιώση και Ιωάννη Γιαννακόπουλο. Ο Κοσμάς Κοντογιάννης είναι ο Head Physiotherapist, έπειτα από αρκετά χρόνια παρουσίας στη Fenerbahce Beko Istanbul.

9 Οκτωβρίου 2025: Ο ίδιος μίλησε στην κάμερα της NOVA για την επιλογή του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι. «Σίγουρα βιάστηκα. 'Ίσως να μην ήμουν αρκετά προσεκτικός και συνειδητοποιημένος. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα κι εγώ μαθαίνω μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Ήταν η πρώτη μου φορά που βίωσα κάτι τέτοιο, όπως ήταν η πρώτη μου φορά που πέρασα την πόρτα του χειρουργίου. Όλα αυτά είναι πολύ καινούρια για μένα στα 30 μου χρόνια, οπότε μαθαίνω μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν θα πω ότι ήταν λάθος που έπαιξα στο F4, αλλά ήταν μία απόφαση μου και έμαθα από αυτή».

18 Οκτωβρίου: Ο Εργκίν Άταμαν αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Λεσόρ.«Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή πηγαίνει πολύ καλά. Περιμένουμε να επιστρέψει στο γήπεδο σε τρεις εβδομάδες. Οι γιατροί έχουν πει ότι θα επιστρέψει πλήρως υγιής σε τρεις εβδομάδες»., είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

27 Οκτωβρίου: Είχε ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην ενεργό δράση. Συγκεκριμένα,ο σέντερ του τριφυλλιού σε ανάρτησή του έγραψε «νεότερη ενημέρωση» με πλάνα από την προσωπική του προπόνηση. Μάλιστα ο Τι Τζέι Σορτς απάντησε στον Γάλλο σέντερ με... κλεψύδρες!

28 Οκτωβρίου: Ο Εργκίν Άταμαν φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ λέγοντας: «Μου είπαν ότι στην αρχή της επόμενης εβδομάδας ο Λεσόρ θα αρχίσει να προπονείται με την ομάδα. Αν είναι καλά, θα είναι η νέα μας μεταγραφή».

5 Νοεμβρίου: Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα τονίοντας δυστυχώς ότι η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη. «Η κατάσταση του Λεσόρ δεν είναι ξεκάθαρη σχετικά με το πότε θα επιστρέψει», είπε.

7 Νοεμβρίου: Και φτάνουμε στο σήμερα που πολυαναμενόμενο comeback του Ματίας Λεσόρ, θα καθυστερήσει καθώς σύμφωνα μετά τα όσα προέκυψαν από τη νέα μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Γάλλος σέντερ, θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός κινείται για απόκτηση και δεύτερου σέντερ.