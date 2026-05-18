Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στην έξοδο των Ντένβερ Νάγκετς σύμφωνα με την Denver Post. Πιθανή η επιστροφή του στην Ευρώπη.

Το περασμένο καλοκαίρι το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας συνδέθηκε άμεσα με τον Παναθηναϊκό ωστόσο δεν μπόρεσε να φύγει από το NBA με αποτέλεσμα να αγωνιστεί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους Ντένβερ Νάγκετς.

Όπως ανέφερε η «Denver Post» θεωρείται βέβαιο ότι ο Λιθουανός σέντερ δεν θα βρίσκεται στο Ντένβερ την επόμενη χρονιά, με τον ίδιο να ετοιμάζεται να επιστρέφει στην Ευρώπη. Πώς; Είτε με waive, είτε με κάποιο trade, είτε λαμβάνοντας τα δύο (εγγυημένα) εκατομμύρια δολάρια (από τα 10 που ορίζει το συμβόλαιό του) σε τρεις δόσεις των 666.667 δολαρίων. Κάτι που, στην παρούσα φάση, φαντάζει και ως το πιο πιθανό σενάριο.

«Οι Νάγκετς έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγυηθούν τα 2 εκατομμύρια από αυτό το ποσό. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα βρίσκεται στο Ντένβερ την επόμενη σεζόν. Ίσως να μην βρίσκεται καν στο NBA. Μία μεγάλη ομάδα της EuroLeague είχε ήδη προσπαθήσει να τον δελεάσει το περασμένο καλοκαίρι, ενώ αναμένεται να έχει ακόμα περισσότερους ενδιαφερόμενους από την Ευρώπη φέτος. Η αποχώρηση από το NBA θα του επέτρεπε να βρίσκεται πιο κοντά στην πατρίδα του (Λιθουανία) και να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, καθώς πλησιάζει στα τελευταία στάδια της καριέρας του» ανέφερε στο δημοσίευμά της η Denver Post.

Και εξήγησε: «Η στρατηγική αποχώρησης μπορεί να λειτουργήσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Οι Νάγκετς μπορούν να τον ανταλλάξουν με ομάδα που θα δεχτεί να αναλάβει τα 2 εκατομμύρια dead cap. Ωστόσο, αυτό πιθανότατα θα κοστίσει ένα pick δεύτερου γύρου, και διαθέτουν μόλις τρία για να χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικές κινήσεις εξοικονόμησης salary cap. Μια άλλη επιλογή είναι να αποδεσμεύσουν απευθείας τον Βαλαντσιούνας και να “φορτωθούν” τα 2 εκατομμύρια στο salary cap της σεζόν 2026-27 ή μπορούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο “waive and stretch”, που ουσιαστικά θα μοιράσει το εγγυημένο ποσό σε τρεις σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση, οι Nuggets θα έχουν μόλις 666.667 δολάρια dead cap την επόμενη χρονιά, εξοικονομώντας παράλληλα 9,3 εκατομμύρια δολάρια».