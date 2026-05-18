Βαλαντσιούνας: Δεν υπολογίζεται από τους Νάγκετς, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το NBA
Το περασμένο καλοκαίρι το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας συνδέθηκε άμεσα με τον Παναθηναϊκό ωστόσο δεν μπόρεσε να φύγει από το NBA με αποτέλεσμα να αγωνιστεί τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους Ντένβερ Νάγκετς.
Όπως ανέφερε η «Denver Post» θεωρείται βέβαιο ότι ο Λιθουανός σέντερ δεν θα βρίσκεται στο Ντένβερ την επόμενη χρονιά, με τον ίδιο να ετοιμάζεται να επιστρέφει στην Ευρώπη. Πώς; Είτε με waive, είτε με κάποιο trade, είτε λαμβάνοντας τα δύο (εγγυημένα) εκατομμύρια δολάρια (από τα 10 που ορίζει το συμβόλαιό του) σε τρεις δόσεις των 666.667 δολαρίων. Κάτι που, στην παρούσα φάση, φαντάζει και ως το πιο πιθανό σενάριο.
«Οι Νάγκετς έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγυηθούν τα 2 εκατομμύρια από αυτό το ποσό. Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα βρίσκεται στο Ντένβερ την επόμενη σεζόν. Ίσως να μην βρίσκεται καν στο NBA. Μία μεγάλη ομάδα της EuroLeague είχε ήδη προσπαθήσει να τον δελεάσει το περασμένο καλοκαίρι, ενώ αναμένεται να έχει ακόμα περισσότερους ενδιαφερόμενους από την Ευρώπη φέτος. Η αποχώρηση από το NBA θα του επέτρεπε να βρίσκεται πιο κοντά στην πατρίδα του (Λιθουανία) και να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, καθώς πλησιάζει στα τελευταία στάδια της καριέρας του» ανέφερε στο δημοσίευμά της η Denver Post.
Και εξήγησε: «Η στρατηγική αποχώρησης μπορεί να λειτουργήσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Οι Νάγκετς μπορούν να τον ανταλλάξουν με ομάδα που θα δεχτεί να αναλάβει τα 2 εκατομμύρια dead cap. Ωστόσο, αυτό πιθανότατα θα κοστίσει ένα pick δεύτερου γύρου, και διαθέτουν μόλις τρία για να χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικές κινήσεις εξοικονόμησης salary cap. Μια άλλη επιλογή είναι να αποδεσμεύσουν απευθείας τον Βαλαντσιούνας και να “φορτωθούν” τα 2 εκατομμύρια στο salary cap της σεζόν 2026-27 ή μπορούν να εφαρμόσουν τη μέθοδο “waive and stretch”, που ουσιαστικά θα μοιράσει το εγγυημένο ποσό σε τρεις σεζόν. Σε αυτή την περίπτωση, οι Nuggets θα έχουν μόλις 666.667 δολάρια dead cap την επόμενη χρονιά, εξοικονομώντας παράλληλα 9,3 εκατομμύρια δολάρια».
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο Βαλαντσιούνας δύσκολα θα συνεχίσει στo NBA και αναμένεται να πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην Ευρώπη, με την Ζάλγκιρις Κάουνας να θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό της. Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Λιθουανός σέντερ πήρε μέρος σε 65 αγώνες κανονικής περιόδου έχοντας κατά μέσο όρο 8.7 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 13.4 λεπτά συμμετοχής.
