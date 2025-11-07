Ο Κένεθ Φαρίντ αναμένεται να αποτελέσει το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού κάτω από τη ρακέτα. Τι είχε κάνει, όμως, στο σύντομο πέρασμά του από τη EuroLeague κόντρα στους δύο «αιωνίους»;

Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και την επανεκτίμηση της κατάστασής του όσον αφορά την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Το πολυαναμενόμενο comeback του Γάλλου σέντερ θα καθυστερήσει σύμφωνα μετά τα όσα προέκυψαν από τη νέα μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε και πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά ψάχνοντας και δεύτερο ψηλό.

Οι «πράσινοι», λοιπόν, αναζητούν δύο ψηλούς, ένας εκ των οποίων αναμένεται να είναι ο πολύπειρος Κένεθ Φαρίντ με μακρά θητεία στο ΝΒΑ και που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ταϊβάν με τη φανέλα των «TSG GhostHawks» από την οποία και αποχώρησε, καθώς πληρώθηκε «από ομάδα στην Ευρώπη» το Buy-out που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του.

Ο Κένεθ Φαριντ είχε ένα σύντομο πέρασμα από την EuroLeague το 2021, φορώντας τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. O 35χρονος σέντερ υπέγραψε με την ρωσική ομάδα την 1η Οκτωβρίου 2021, ερχόμενος ως λύση στη γραμμή των ψηλών πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ωστόσο, η αγωνίστηκε μόλις σε 7 παιχνίδια στη EuroLeague, μετρώντας 2.6 πόντους και 2.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στις 17 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ, ολοκληρώνοντας έτσι ένα σύντομο κεφάλαιο της καριέρας του στα ευρωπαϊκά παρκέ, χωρίς να καταφέρει να αφήσει κάποιο ουσιαστικό αποτύπωμα.

Κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Μέσα σε αυτά τα επτά παιχνίδια, ο 35χρονος σέντερ βρέθηκε αντιμέτωπος και με τους δύο «αιωνίους». Χαρακτηριστικό είναι πως το πρώτο του παιχνίδι στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό στην εκτός έδρας ήττα των ερυθρόλευκων με 88-82, όπου εκείνος αγωνίστηκε μόλις 02'11" χωρίς να σημειώσει πόντο, μαζεύοντας μόλις ένα ριμπάουντ.

Η μοίρα του ήταν τέτοια που έμελλε να κλείσει το μικρό του πέρασμα στην EuroLeague με την ΤΣΣΚΑ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και να τον νικάει με 97-77. Εκεί ο Φαρίντ είχε μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής πατώντας παρκέ 10'28" σημειώνοντας 2 πόντους, μαζεύοντας 1 ριμπάουντ και κάνοντας κι ένα κλέψιμο.