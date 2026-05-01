Η Ζάλγκιρις θέλει να κάνει την υπέρβαση με την απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, δείχνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις της με την πρόταση που φέρεται να έχει καταθέσει στον Λιθουανό σέντερ.

Η Ζάλγκιρις έχει εκφράσει το έντονο ενδιαφέρον της για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, θέλοντας να επαναπατρίσει τον 33χρονο σέντερ, ο οποίος αποχώρησε το 2012 από τη Ρίτας Βίλνιους και στη συνέχεια κατάφερε να εδραιωθεί στο ΝΒΑ, παίζοντας διαδοχικά σε Ράπτορς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Γουίζαρντς, Κινγκς και Νάγκετς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσίευμα του Krepsinis.net, το οποίο επιβεβαιώνεται από το BasketNews, η Ζάλγκιρις προσφέρει στον Βαλαντσιούνας κλειστό διετές συμβόλαιο με προοπτική επέκτασης, δίνοντας τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ευρώ για τον πρώτο χρόνο της συμφωνίας. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η Ζάλγκιρις δεν είναι η μόνη που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Λιθουανό σέντερ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Βαλαντσιούνας δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Ντένβερ Νάγκετς για ακόμη έναν χρόνο και έχει λαμβάνειν 10 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2026/27. Ωστόσο, η παρουσία του στο ρόστερ δεν είναι δεδομένη. Οι «Σβώλοι» διατηρούν δικαίωμα λύσης του συμβολαίου αυτό το καλοκαίρι, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή αποχώρηση.

Φέτος ο Βαλαντσιούνας έχει σημειώσει 8.7 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 65 αγώνες.

