Ο Παναθηναϊκός AKTOR συμφώνησε τον Κένεθ Φαρίντ προκειμένου να γεμίσει την front line της ομάδας, έχοντας στο βιογραφικό του 11 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ. Ποια ήταν τα συμβόλαια που είχε υπογράψει;

Ο «Manimal», όπως είναι το προσωνύμιό του, επιλέχθηκε από τους Ντένβερ Νάγκετς στο νούμερο 22 του draft το 2011.

Έκτοτε αγωνίστηκε για 11 συναπτά έτη στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη έχοντας πραγματοποιήσει τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του με την ομάδα του Κολοράντο, ενώ αγωνίστηκε επίσης στους Μπρούκλιν Νετς και στους Χιούστον Ρόκετς.

Στα 36 του χρόνια, ο πολύπειρος σέντερ θα ενισχύσει τη γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού μετά τα προβλήματα με τους τραυματισμούς και τις απουσίες, επιστρέφοντας στην Euroleague ύστερα από τέσσερα χρόνια και το διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Συνολικά στα 11 χρόνια του στο ΝΒΑ είχε κατά μέσο όρο 11.4 πόντους και 8.1 ριμπάουντ ανά 24.5 λεπτά συμμετοχής σε 478 ματς της κανονικής περιόδου και άλλους 8.2 πόντους και 7.4 ριμπάουντ ανά 21.8 λεπτά σε 18 παιχνίδια των playoffs.

Στις τρεις ομάδες που αγωνίστηκε «γέμισε» τους τραπεζικούς του λογαριασμούς με 57.138.200 δολάρια.

Αναλυτικά τα συμβόλαια που υπέγραψε στο NBA