Παναθηναϊκός, Κένεθ Φαρίντ: Τα συμβόλαια του «Manimal» στο NBA

Γιώργος Κούβαρης
Φαρίντ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR συμφώνησε τον Κένεθ Φαρίντ προκειμένου να γεμίσει την front line της ομάδας, έχοντας στο βιογραφικό του 11 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ. Ποια ήταν τα συμβόλαια που είχε υπογράψει;

Ο «Manimal», όπως είναι το προσωνύμιό του, επιλέχθηκε από τους Ντένβερ Νάγκετς στο νούμερο 22 του draft το 2011.

Έκτοτε αγωνίστηκε για 11 συναπτά έτη στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη έχοντας πραγματοποιήσει τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του με την ομάδα του Κολοράντο, ενώ αγωνίστηκε επίσης στους Μπρούκλιν Νετς και στους Χιούστον Ρόκετς.

Στα 36 του χρόνια, ο πολύπειρος σέντερ θα ενισχύσει τη γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού μετά τα προβλήματα με τους τραυματισμούς και τις απουσίες, επιστρέφοντας στην Euroleague ύστερα από τέσσερα χρόνια και το διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός, Λεσόρ: Πώς από τους «4 μήνες εκτιμώμενος χρόνος», φτάσαμε στο «άγνωστο πότε θα επιστρέψει» 11 μήνες μετά
Ματίας Λεσόρ

Συνολικά στα 11 χρόνια του στο ΝΒΑ είχε κατά μέσο όρο 11.4 πόντους και 8.1 ριμπάουντ ανά 24.5 λεπτά συμμετοχής σε 478 ματς της κανονικής περιόδου και άλλους 8.2 πόντους και 7.4 ριμπάουντ ανά 21.8 λεπτά σε 18 παιχνίδια των playoffs.

 

Στις τρεις ομάδες που αγωνίστηκε «γέμισε» τους τραπεζικούς του λογαριασμούς με 57.138.200 δολάρια.

Αναλυτικά τα συμβόλαια που υπέγραψε στο NBA

ΣεζόνΟμάδαΛίγκαΜισθός
2011-12Ντένβερ ΝάγκετςNBA$1,254,720
2012-13Ντένβερ ΝάγκετςNBA$1,348,800
2013-14Ντένβερ ΝάγκετςNBA$1,367,640
2014-15Ντένβερ ΝάγκετςNBA$2,249,768
2015-16Ντένβερ ΝάγκετςNBA$11,235,955
2016-17Ντένβερ ΝάγκετςNBA$12,078,652
2017-18Ντένβερ ΝάγκετςNBA$12,921,348
2018-19Μπρούκλιν ΝετςNBA$13,764,045
2018-19Χιούστον ΡόκετςNBA$917,272
ΣΥΝΟΛΟ$57,138,200
@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     