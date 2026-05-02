Μπηχτή Πιρς σε Γιόκιτς: «Δεν χάνεις στον πρώτο γύρο αν είσαι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ»

Ο Πολ Πιρς άσκησε σκληρή κριτική στον Νίκολα Γιόκιτς μετά τον αποκλεισμό των Νάγκετς.

Οι λύκοι δάγκωσαν τους Νάγκετς και τους τελείωσαν τη σεζόν στο ΝΒΑ. Η Μινεσότα επικράτησε με 110-98 των Νάγκετς, έκανε το 4-2 στη σειρά και έτσι έκλεισε εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των playoffs.

O Nίκολα Γιόκιτς κάνει πρόωρες διακοπές, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο θρύλος των Σέλτικς Πολ Πιρς. Μάλιστα ο Truth έβαλε στην... εξίσωση και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον οποίο έδωσε επικές μάχες όταν αγωνιζόταν.

«Δεν πρόκειται να το ωραιοποιήσουμε όλο αυτό. Αν αυτό γινόταν στον Λεμπρόν Τζέιμς στο peak της καριέρας του, θα λέγαμε πολλά. Έχουμε πει ότι ο Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ίσως όχι ο MVP, αλλά ο καλύτερος παίκτης.

Λέγεται εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Αν ήταν ο ΛεΜπρόν στην καλύτερή του φάση, τι θα λέγαμε; Πολλά. Το ίδιο πρέπει να λέγεται και για τον Γιόκιτς. Είναι στο prime του, παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Αν είσαι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ , δεν μπορείς να χάνεις στον πρώτο γύρο. Δεν μπορείς».