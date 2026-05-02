Μπηχτή Πιρς σε Γιόκιτς: «Δεν χάνεις στον πρώτο γύρο αν είσαι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ»
Οι λύκοι δάγκωσαν τους Νάγκετς και τους τελείωσαν τη σεζόν στο ΝΒΑ. Η Μινεσότα επικράτησε με 110-98 των Νάγκετς, έκανε το 4-2 στη σειρά και έτσι έκλεισε εισιτήριο για τον επόμενο γύρο των playoffs.
O Nίκολα Γιόκιτς κάνει πρόωρες διακοπές, κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο ο θρύλος των Σέλτικς Πολ Πιρς. Μάλιστα ο Truth έβαλε στην... εξίσωση και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, με τον οποίο έδωσε επικές μάχες όταν αγωνιζόταν.
«Δεν πρόκειται να το ωραιοποιήσουμε όλο αυτό. Αν αυτό γινόταν στον Λεμπρόν Τζέιμς στο peak της καριέρας του, θα λέγαμε πολλά. Έχουμε πει ότι ο Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ίσως όχι ο MVP, αλλά ο καλύτερος παίκτης.
Λέγεται εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Αν ήταν ο ΛεΜπρόν στην καλύτερή του φάση, τι θα λέγαμε; Πολλά. Το ίδιο πρέπει να λέγεται και για τον Γιόκιτς. Είναι στο prime του, παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Αν είσαι ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ , δεν μπορείς να χάνεις στον πρώτο γύρο. Δεν μπορείς».
Paul Pierce GOES OFF on Nikola Jokic 😳
“We’re not going to sugar coat this one. Because if this was LeBron at the peak of his powers losing like this because this is what we say. We say today that Joker is the best player in the game. Right? He might not win MVP, but he’s the… https://t.co/oHykk9jGJd pic.twitter.com/8lrXYyR4Uj
