Ολυμπιακός - Παρτίζαν, Φερνάντο: «Πρέπει να είμαστε καλύτεροι ως ομάδα»
Η Παρτιζάν θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό (07/11 - 21:15), στο ΣΕΦ, με τον Μπρούνο Φερνάντο να μιλάει για το προσεχές ματς, πριν την αναχώρηση της αποστολής της σέρβικης ομάδας από το Βελιγράδι.
Ο νεοαποκτηθής ψηλός της Παρτίζαν, αναφέρθηκε στο χρόνο προσαρμογής που χρειάζεται ο ίδιος, αλλά και τον τρόπο τον οποίο θα ψάξει η ομάδα του για να πάρει τη νίκη στο ΣΕΦ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Αυτή είναι μια ομάδα στην οποία εντάχθηκα αμέσως. Φυσικά, χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθεί χημεία με τα παιδιά, τον προπονητή, για να συνηθίσουμε το σύστημα παιχνιδιού και το Βελιγράδι γενικότερα.
Μου αρέσει ο τρόπος που παίζουμε, ο τρόπος που ανταγωνιζόμαστε. Χάσαμε τρία παιχνίδια, αλλά είναι ακόμα πολύ πρώιμο στάδιο της σεζόν, συμβαίνουν ήττες.
Δεν θα υπάρξει ομάδα που να μην ισοφαρίσει με μερικές ήττες. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι ως ομάδα, συχνά παίζουμε καλά, αλλά ένα κακό δεκάλεπτο μας κοστίζει ακριβά. Ψάχνουμε έναν τρόπο να κερδίσουμε».
