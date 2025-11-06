Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ»
Η Παρτιζάν φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (07/11 - 21:15), ενόψει της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, να στέκεται στο σταθερό ρόστερ που διαθέτει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην αναχώρηση της σέρβικης ομάδας από το Βελιγράδι, μίλησε για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φτιαχτεί για να είναι ψηλά, τονίζοντας, τον τρόπο που παίζουν τα τελευταία χρόνια.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει φτιαχτεί για να είναι ψηλά στην Ευρωλίγκα. Είχαν επίσης ορισμένα προβλήματα με το ρόστερ, κάτι παρόμοιο με εμάς. Θα παίξουμε χωρίς τους Τζαμπάρι Πάρκερ και Βάνια Μαρίνκοβιτς, οπότε θα μείνουν στο Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ και παίζει πολύ καλά, και έχουν τον ίδιο προπονητή εδώ και χρόνια, οπότε έχουν αυτοματισμό στο παιχνίδι τους. Τους έχουμε αναλύσει και ελπίζω να έχουμε την ίδια επιθυμία όπως στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα»,
