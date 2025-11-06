Η Παρτίζαν θα παραταχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (7/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta), κουβαλώντας τέσσερις συνεχόμενες ήττες, ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να διαχειριστεί δύο απουσίες της τελευταίας στιγμής.

Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, η Παρτίζαν δοκιμάζεται στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό (7/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta), επιδιώκοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στη regular season.

Την ίδια στιγμή, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να διαχειριστεί δύο απουσίες της τελευταίας στιγμής. Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι θα παραταχθούν στο Φάληρο χωρίς τον αρχηγό τους, Βάνια Μαρίνκοβιτς, και τον Τζαμπάρι Πάρκερ.

«Ο Τζαμπάρι δεν προπονήθηκε χθες επειδή είναι άρρωστος. Ο Βάνια ξεκίνησε την προπόνηση, αλλά ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση. Έτσι, και οι δύο θα παραμείνουν στο Βελιγράδι», δήλωσε σχετικά ο Ομπράντοβιτς.