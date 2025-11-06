Ολυμπιακός, Παρτίζαν: Με δύο απουσίες στο ΣΕΦ οι Σέρβοι
Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, η Παρτίζαν δοκιμάζεται στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό (7/11, 21:15, LIVE από το Gazzetta), επιδιώκοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στη regular season.
Την ίδια στιγμή, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να διαχειριστεί δύο απουσίες της τελευταίας στιγμής. Συγκεκριμένα, οι Σέρβοι θα παραταχθούν στο Φάληρο χωρίς τον αρχηγό τους, Βάνια Μαρίνκοβιτς, και τον Τζαμπάρι Πάρκερ.
«Ο Τζαμπάρι δεν προπονήθηκε χθες επειδή είναι άρρωστος. Ο Βάνια ξεκίνησε την προπόνηση, αλλά ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση. Έτσι, και οι δύο θα παραμείνουν στο Βελιγράδι», δήλωσε σχετικά ο Ομπράντοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.