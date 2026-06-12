Παρτίζαν-Ντουμπάι 81-83: Με «σφραγίδα» Αβράμοβιτς ο τίτλος του πρωταθλητή!
Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς από την γραμμή της φιλανθρωπίας οδήγησε την Ντουμπάι στη νίκη (83-81) επί της Παρτίζαν εκτός έδρας και στην κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή στην Αδριατική Λίγκα (ABA League)!
Με δυο εύστοχες βολές στα 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ο πρώην παίκτης της ομάδας του Βελιγραδίου «τιμώρησε» την παλιά του ομάδα οδηγώντας το σύνολο του Αλεξάντερ Σέκουλιτς στην κατάκτηση του τροπαίου.
Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της ABA League και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.
Το παιχνίδι ήταν απόλυτα ισορροπημένο με τους Στέρλινγκ Μπράουν και Ισαάκ Μπόνγκα να δίνουν λύσεις για την Παρτίζαν και τους Αλέκσα Αβράμοβιτς, Μφιόντου Καμπενγκέλε να κυριαρχούν από την άλλη μεριά.
Στο φινάλε ήταν θέμα εμπειρίας και επιθυμίας και ο Αλέκσα Αβράμοβιτς με τις δυο εύστοχες βολές οδήγησε την Ντουμπάι στον τίτλο του πρωταθλητή.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-23, 39-40, 59-60, 81-83.
ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Τζόουνς 10 1/4 τριπ., 4 ασίστ), Ουάσινγκτον 2, Οσετκόφσκι 10 (2/6 τριπ.), Ποκουσέφσκι, Μπράουν 16 (1/4 τριπ., 4 ριμπ., 6 ασίστ), Μπονγκά 16 (2/5 τριπ., 8 ριμπ., 4 ασίστ), Λάκιτς 2, Τζεκίρι 12 (3 ριμπ., 2 ασίστ, 3 κλεψ.), Φερνάντο 12 (6 ριμπ.), Καλάθης 1.
ΝΤΟΥΜΠΑΙ (Σέκουλιτς): Αβράμοβιτς 15 (1/4 τριπ., 3 ασίστ, 3 κλεψ.), Πρέπελιτς, Μπέρτανς 4, Άντερσον 12 (2/3 τριπ., 6 ριμπ.), Μούσα 11 (3/8 τριπ., 3 ριμπ., 6 ασίστ), Καμπενγκέλε 14 (8 ριμπ.), Ράιτ 12 (3 ριμπ., 5 ασίστ), Πετρούσεβ 6 (3 ριμπ.), Καμένιας 9 (7 ριμπ.), Καμπόκλο.
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