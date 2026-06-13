Η Παρτίζαν ευχαρίστησε τον Ντουέιν Ουάσινγκτον για τη συνεργασία και ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Τόνι Τζεκίρι.

Μια ημέρα μετά την απώλεια του τίτλου στην Αδριατική Λίγκα (ABA League) από την Ντουμπάι η Παρτίζαν ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Τόνι Τζεκίρι και την αποχώρηση του Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος ολοκλήρωσε το συμβόλαιο του και δεν υπήρχε εισήγηση για να παραμείνει. Η διοίκηση τον ευχαρίστησε για την προσφορά του και πλέον θα αναζητήσει τον αντικαταστάτη του.

Ο Τόνι Τζεκίρι υπέγραψε το νέο συμβόλαιο του με τη Σερβική ομάδα, που επιβράβευσε με αυτό τον τρόπο την προσφορά του στο διάστημα που βρίσκεται στον σύλλογο. Ο 32χρονος Νιγηριανός σέντερ αποκτήθηκε από την Παρτίζαν μεσούσης της περιόδου και σε 15 παιχνίδια στην Euroleague είχε 7.5 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 19 λεπτά κατά μέσο όρο. Στην Αδριατική Λίγκα (ABA League) είχε 9.6 πόντους και 4.8 ριμπάουντ στον ίδιο χρόνο συμμετοχής.

Όσον αφορά τον Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος φέτος είχε 14.9 πόντους, 2.5 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην Euroleague, η Παρτίζαν τον ευχαρίστησε για τα δύο χρόνια συνεργασίας, ενώ ο ίδιος σε δηλώσεις του, υποστήριξε: «Δεν έχω τίποτα κακό να πω για την θητεία μου εδώ. Αν και υπομείναμε πολλά, αναπολώ και θυμάμαι μόνο την υποστήριξη και τις καλές στιγμές. Αυτά θα πάρω μαζί μου. Ελπίζω ότι μια μέρα όταν επιστρέψω στο Βελιγράδι θα νιώσω την αγάπη του κόσμου».

Tonje Džekiri je potpisao novi ugovor sa #KKPartizan i biće deo crno-belog tima u sezoni 2026/27 🤝🏽



Centar rođen 23. jula 1994. godine, pridružio se ekipi Partizana Mozzart Bet tokom protekle sezone, stigavši iz moskovskog CSKA. pic.twitter.com/bCvRYqXW6Z

— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) June 13, 2026