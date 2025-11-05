Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε με πολλές απουσίες στο Βελιγράδι και ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τον Ερυθρό Αστέρα, στην 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Μία ήττα που ρίχνει τον Παναθηναϊκό πλέον σε ρεκόρ 5-4, με δύο διαδοχικές ήττες μετά από εκείνη απέναντι στη Μονακό. Την ίδια ώρα που ο Ερυθρός Αστέρας συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του μετά το αρχικό, κακό του ξεκίνημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου μετρούν ρεκόρ 7-2 και πλέον βρίσκονται στην πρώτη θέση, έχοντας πλέον ένα ματς περισσότερο από Ζάλγκιρις και Χάποελ, που ακολουθούν με 6-2.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Τετάρτη 5/11

Πέμπτη 6/11

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν

20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια-Βίρτους

22:00 Παρί-Μπάγερν

22:00 Μακάμπι-Μονακό

Παρασκευή 7/11

19:30 Αναντολού Εφές

20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια

21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν

21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης

Κατάταξη

Ερυθρός Αστέρας 7-2 Ζάλγκιρις Κάουνας 6-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2 Ολυμπιακός 5-3 Μονακό 5-3 Βαλένθια 5-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Παναθηναϊκός 5-4 Ρεάλ Μαδρίτης 4-4 Παρί 4-4 Βίρτους Μπολόνια 4-4 Μπάγερν Μονάχου 4-4 Αρμάνι Μιλάνο 3-5 Dubai Basketball 3-5 Αναντολού Εφές 3-5 Φενέρμπαχτσε 3-5 Παρτίζαν 3-5 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6 Μπασκόνια 1-6 Βιλερμπάν 2-6

Επόμενη αγωνιστική (10η)

Τρίτη 11/11

18:00 Dubai Basketball-Ερυθρός Αστέρας

21:00 Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Μονακό

21:30 Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Εφές

22:00 Παρί-Παναθηναϊκός

Τετάρτη 12/11