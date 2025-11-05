Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Μπες στη μεγαλύτερη αθλητική συζήτηση στο DisGazz αμέσως μετά το τέλος του αγώνα

Το DisGazz είναι εδώ για να ανοίξει τη μεγαλύτερη αθλητική συζήτηση, αμέσως μετά από το φινάλε του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague. Γίνε μέρος της παρέας!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στις 21.00 στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα, σε έναν αγώνα με πολλές ιδιαιτερότητες δεδομένου πως το Τριφύλλι θα παραταχθεί δίχως καθαρό... σέντερ. Ο Ματίας Λεσόρ, ο Ρισόν Χολμς και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι εκτός μάχης, όπερ και σημαίνει πως ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να κάνει αλχημείες για να βρει μια (λειτουργική) λύση.

Λίγη ώρα μετά από το φινάλε της σπουδαίας αναμέτρησης στο Βελιγράδι, το Gazzetta δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR (και όχι μόνο) να γίνουν κομμάτι της μεγαλύτερης αθλητικής συζήτησης.

Πώς; Με το DisGazz.

Όπως ακριβώς συνέβη μετά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν για το Champions League, σκυτάλη παίρνει η πορτοκαλί μπάλα για τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα.

Ο τρόπος είναι απλός: Η δυνατότητα σχολιασμού και εισόδου στην πλατφόρμα του DisGazz είναι αυτόματη για όσους είναι μέλη του MyGazzetta (όπως ακριβώς λειτουργούν τα σχόλια στα άρθρα του Gazzetta), ενώ για εκείνους που δεν έχουν τον δικό τους λογαριασμό, μπορούν να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση με μια απλή εγγραφή (με email και username).

Το DisGazz θα γίνει η γωνιά των φιλάθλων στο ελληνικό διαδίκτυο, φιλοξενώντας τον υγιή διάλογο και αποτελώντας σημείο αναφορά μετά από κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα.

Τα λέμε λοιπόν απόψε, αμέσως μετά από το φινάλε στο Βελιγράδι!