Λάσο για Τζέιμς: «Δεν φαίνεται καλό, αλλά εμπιστευόμαστε το ιατρικό επιτελείο»

O Πάμπλο Λάσο μίλησε για τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς που στάθηκε άτυχος κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

H Eφές ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά το ματς πέρασε σε δεύτερη μοίρα, λόγω του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός στάθηκε άτυχος σε μια ανύποπτη φάση και σωριάστηκε στο έδαφος. Υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο.

Ο Τζέιμς αποχώρησε τραυματίας, πάνω σε φορείο λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου της εκτός έδρας ήττας των Τούρκων και πλέον αναμένεται η διάγνωση του τραυματισμού του για να μάθουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε για την κατάσταση του Τζέιμς και τόνισε πως δεν φαίνεται καλό.

«Εντάξει, θα είμαι σύντομος με τις πληροφορίες. Φυσικά, είμαι απλώς ο προπονητής, όχι γιατρός, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν φαίνεται καλό, αλλά εμπιστευόμαστε το ιατρικό μας επιτελείο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις όταν επιστρέψουμε αύριο στην Κωνσταντινούπολη».