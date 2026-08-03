Λάσο για Τζέιμς: «Δεν φαίνεται καλό, αλλά εμπιστευόμαστε το ιατρικό επιτελείο»
H Eφές ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά το ματς πέρασε σε δεύτερη μοίρα, λόγω του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός στάθηκε άτυχος σε μια ανύποπτη φάση και σωριάστηκε στο έδαφος. Υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο.
Ο Τζέιμς αποχώρησε τραυματίας, πάνω σε φορείο λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου της εκτός έδρας ήττας των Τούρκων και πλέον αναμένεται η διάγνωση του τραυματισμού του για να μάθουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Ο Πάμπλο Λάσο μίλησε για την κατάσταση του Τζέιμς και τόνισε πως δεν φαίνεται καλό.
«Εντάξει, θα είμαι σύντομος με τις πληροφορίες. Φυσικά, είμαι απλώς ο προπονητής, όχι γιατρός, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν φαίνεται καλό, αλλά εμπιστευόμαστε το ιατρικό μας επιτελείο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις όταν επιστρέψουμε αύριο στην Κωνσταντινούπολη».
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