Παναθηναϊκός: Για την επιστροφή στις νίκες κόντρα στον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα
Το καλεντάρι της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00, LIVE από το Gazzetta).
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανακοινώσει sold out στη Beogradska Arena για τον αγώνα με τους «πράσινους», μετρώντας έξι συνεχόμενες νίκες με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου και μοιράζονται την κορυφή της κατάταξης με τη Ζάλγκιρις και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό που προέρχεται από την ήττα από τη Μονακό στο Πριγκιπάτο, ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στους Χολμς, Καλαϊτζάκη και Γιούρτσεβεν ενόψει της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στην αποστολή έχει συμπεριληφθεί ο Ματίας Λεσόρ.
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Τετάρτη 5/11
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός
Πέμπτη 6/11
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν
- 20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια-Βίρτους
- 22:00 Παρί-Μπάγερν
- 22:00 Μακάμπι-Μονακό
Παρασκευή 7/11
- 19:30 Αναντολού Εφές
- 20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια
- 21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης
Κατάταξη
- Ζάλγκιρις Κάουνας 6-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2
- Ολυμπιακός 5-3
- Μονακό 5-3
- Βαλένθια 5-3
- Παναθηναϊκός 5-3
- Μπαρτσελόνα 5-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
- Παρί 4-4
- Βίρτους Μπολόνια 4-4
- Μπάγερν Μονάχου 4-4
- Αρμάνι Μιλάνο 3-5
- Dubai Basketball 3-5
- Αναντολού Εφές 3-5
- Φενέρμπαχτσε 3-5
- Παρτίζαν 3-5
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
- Μπασκόνια 1-6
- Βιλερμπάν 2-6
