Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Sold out το ματς στο Βελιγράδι!
Sold out θα είναι το παιχνίδι που θα ανοίξει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague στο Βελιγράδι.
Εκτός από τα πάμπολλα προβλήματά του, ο Παναθηναϊκός θα έχει και το μεγάλο εμπόδιο της κατάμεστης Belgrade Arena από τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα.
Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η διοίκηση της σερβικής ομάδας, έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Η ανάρτηση του Ερυθρού Αστέρα
Све улазнице за предстојећу утакмицу Евролиге са екипом Панатинаикоса су распродате! Видимо се у Арени! 🔴⚪️ @EuroLeague R09 vs Panathinaikos SOLD OUT 🔥#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/uEFrV6Df2P— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 3, 2025
