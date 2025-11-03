Το αδιαχώρητο θα δημιουργηθεί στην Belgrade Arena καθώς ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε sold out ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR (5/11, 21:00).

Sold out θα είναι το παιχνίδι που θα ανοίξει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague στο Βελιγράδι.

Εκτός από τα πάμπολλα προβλήματά του, ο Παναθηναϊκός θα έχει και το μεγάλο εμπόδιο της κατάμεστης Belgrade Arena από τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα.

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα η διοίκηση της σερβικής ομάδας, έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η ανάρτηση του Ερυθρού Αστέρα