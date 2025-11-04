Παναθηναϊκός: Και Καλαϊτζάκης εκτός με Ερυθρό Αστέρα, ακολουθεί την αποστολή ο Λεσόρ
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, όπως και οι Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς, δεν θα ενισχύσουν τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.
Ο διεθνής γκαρντ / φόργουορντ ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στον αγκώνα εδώ και περίπου δύο εβδομάδες (παρότι έπαιξε κανονικά απέναντι στην Μακάμπι), το οποίο δεν του επέτρεψε να ακολουθήσει την αποστολή στο Βελιγράδι.
Μπορεί ο Καλαϊτζάκης να μην ακολούθησε την αποστολή, όμως αυτό δεν ισχύει για τον Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος, κατόπιν δικης του επιθυμίας, θα βρεθεί δίπλα στην ομάδα, χωρίς φυσικά να ειναι διαθέσιμος ακόμα.
Λογικά ο Ματίας Λεσόρ θα ακολουθήσει την αποστολή και στα παιχνίδια σε Παρίσι και Μαδρίτη την άλλη εβδομαδα.
