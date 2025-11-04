Παναθηναϊκός, Άταμαν: «Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση “5”, όμως θα παλέψουμε»
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε για το Βελιγράδι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους Πράσινους να μην έχουν κανέναν σέντερ στην διάθεσή τους, κάτι που σχολίασε σε δηλώσεις του ενόψει του αγώνα ο Έργκιν Άταμαν.
Συγκεκριμένα, ο Έργκιν Άταμαν τόνισε πως ο Παναθηναίκός έχει προβλήματα στην θέση, όμως θα παλέψει για τη νίκη, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ερυθρό Αστέρα.
- «Νοσοκομείο» ο Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Καλαϊτζάκης - Ο λόγος της παρουσίας του Λεσόρ
- Μονέκε για Παναθηναϊκό: «Κανείς δεν μας λυπήθηκε όταν είχαμε απουσίες, μισώ τον Σορτς»
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:
«Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα και μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Ειδικότερα, μετά την έλευση του κόουτς Ομπράντοβιτς παίζει εξαιρετικά και έχει πάρει σημαντικές νίκες που την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Εμείς, από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση “5”. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.