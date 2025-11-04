Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00), τονίζοντας πως η ομάδα του θα παλέψει, παρά τα προβλήματα στη θέση του σέντερ.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε για το Βελιγράδι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους Πράσινους να μην έχουν κανέναν σέντερ στην διάθεσή τους, κάτι που σχολίασε σε δηλώσεις του ενόψει του αγώνα ο Έργκιν Άταμαν.

Συγκεκριμένα, ο Έργκιν Άταμαν τόνισε πως ο Παναθηναίκός έχει προβλήματα στην θέση, όμως θα παλέψει για τη νίκη, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα και μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Ειδικότερα, μετά την έλευση του κόουτς Ομπράντοβιτς παίζει εξαιρετικά και έχει πάρει σημαντικές νίκες που την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Εμείς, από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση “5”. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα».