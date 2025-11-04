Ο Τσίμα Μονέκε μίλησε στη Media day ενόψει του παιχνιδιού του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό (05/11 - 21:00), για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τσίμα Μονέκε στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε για την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό (05/11 - 21:00) και στάθηκε κυρίως στην κρισιμότητα του αγώνα.

Ο Αμερικανός, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τον τρόπο που προσεγγίζει το παιχνίδι και αστιεύτηκε με τον καλό του φίλο Τι Τζέι Σορτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν δίνω και πολλή σημασία σε άλλες ομάδες. Κάθε φορά που κάποιος χάνει έναν σημαντικό παίκτη, περιμένεις μια ακόμη πιο δυνατή αντίδραση από αυτόν. Πολλές ομάδες μας βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν τραυματισμούς, το ίδιο και εμείς, γι' αυτό δεν τους λυπάμαι. Έτσι είναι, κανείς δεν μας λυπήθηκε κι εμάς με τις απουσίες μας».

Για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει τον καλό του φίλο, Τι Τζέι Σορτς: «Τον μισώ, τον μισώ. Δεν είμαστε πια φίλοι. Αυτό έχω να πω μόνο».

Για τον τρόπο που προσεγγίζει το αυριανό ματς υπογράμμισε: «Νιώθω καλά, χαρούμενος. Άλλο ένα παιχνίδι στην Εuroleague, θα είναι πολύ αμφίρροπο. Πρέπει να παίξουμε άμυνα, αυτή είναι η ταυτότητά μας τώρα, το τρέξιμο και όλα τα άλλα θα έρθουν στη θέση τους, ανεξάρτητα από το ποιον θα παίξουμε. Πάντα θεωρώ ότι πρέπει να κάνω περισσότερα. Πάντα έτσι νιώθω. Έχω επιπλέον κίνητρο να συνεχίσω έτσι. Πρέπει να κάνω τα πάντα καλύτερα. Αλλά αρκεί να κερδίζουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Για το γεγονός ότι έχασε το βραβείο του MVP του Οκτωβρίου από τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις: «Σίγουρα θα ήταν κάτι σπουδαίο για μένα, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Ο Τζόρνταν Νουόρα το άξιζε, όπως κι εγώ. Έχουμε μεγάλο κίνητρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι τι θα γίνει στο μέλλον»