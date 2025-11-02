Παναθηναϊκός, Γιούρτσεβεν: Τα παιχνίδια που θα χάσει ο Τούρκος
Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί όσκαρ ατυχίας στο ξεκίνημα της σεζόν, καθώς οι πράσινοι, μετά τον τραυματισμό και του Ομέρ Γιούρτσεβεν, έμειναν χωρίς παίκτη στην θέση «5».
- Αποδεκατίστηκε ο Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ με θλάση και ο Γιούρτσεβεν!
- Επισπεύδει τις κινησεις για σέντερ ο Παναθηναϊκός
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέστη θλάση στον αριστερό προσαγωγό και θα μείνει εκτός για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, εξέλιξη που αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να βγει στην αγορά, καθώς και οι Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ είναι εκτός.
Σε αυτές τις 21 ημέρες που θα απουσιάσει ο Ομέρ Γιούρτεβεν, θα λείψει από 7 αγώνες, ενώ στόχος των Πρασίνων είναι να έχουν ξανά τον Τούρκο στις 25/11, όταν και ο Παναθηναϊκός υα υποδεχθεί την Παρτίζαν.
Αναλυτικά τα παιχνίδια που θα χάσει ο Ομέρ Γιούρτσεβεν:
- 5/11 Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός
- 8/11 Περιστέρι - Παναθηναϊκός
- 11/11 Παρί - Παναθηναϊκός
- 13/11 Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός
- 16/11 Παναθηναϊκός - Άρης
- 20/11 Παναθηναϊκός - Ντουμπάι
- 22/11 Μύκονος - Παναθηναϊκός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.