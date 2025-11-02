Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα μείνει εκτός για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, με τον Παναθηναϊκό να έχει προγραμματισμένα 7 παιχνίδια σε αυτό το διάστημα.

Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί όσκαρ ατυχίας στο ξεκίνημα της σεζόν, καθώς οι πράσινοι, μετά τον τραυματισμό και του Ομέρ Γιούρτσεβεν, έμειναν χωρίς παίκτη στην θέση «5».

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν υπέστη θλάση στον αριστερό προσαγωγό και θα μείνει εκτός για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, εξέλιξη που αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να βγει στην αγορά, καθώς και οι Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ είναι εκτός.

Σε αυτές τις 21 ημέρες που θα απουσιάσει ο Ομέρ Γιούρτεβεν, θα λείψει από 7 αγώνες, ενώ στόχος των Πρασίνων είναι να έχουν ξανά τον Τούρκο στις 25/11, όταν και ο Παναθηναϊκός υα υποδεχθεί την Παρτίζαν.

Αναλυτικά τα παιχνίδια που θα χάσει ο Ομέρ Γιούρτσεβεν: