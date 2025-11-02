Παναθηναϊκός: Επισπεύδει τις κινήσεις για σέντερ
Ο τραυματισμός του Ομέρ Γιούρτσεβεν προστέθηκε στην ήδη μεγάλη λίστα τραυματιών του Παναθηναϊκού AKTOR στη θέση των ψηλών, με το «τριφύλλι» μάλιστα να αναγκάζεται να παρουσιαστεί σε ορισμένους αγώνες χωρίς σέντερ!
Οι «πράσινοι» είχαν ανοιχτά τα μάτια τους στην αγορά, ωστόσο όπως φαίνεται πλέον θα κινηθούν πιο δυναμικά, ψάχνοντας κυρίως παίκτη για συμβόλαιο δύο μηνών σε πρώτη φάση.
Αυτό θα εξαρτηθεί και από το πότε ακριβώς θα επιστρέψουν όλοι τους οι ψηλοί σε αγωνιστική δράση.
