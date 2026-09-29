Μπάντιο: «Ολοένα και γινόμαστε καλύτεροι»

Δείτε τα όσα είπε ο Μπράνκου Μπάντιο ενόψει του αγώνα με την Βιλερμπάν (30/09, 21:15) για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν για την 2η αγωνιστική της Euroleague, με τον Μπράνκου Μπάντιο να λέει για την αναμέτρηση της Τετάρτης (30/09, 21:15) ότι «κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να παίξουμε τον αγώνα.»

Και συνέχισε: «Ως ομάδα γινόμαστε καλύτεροι και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι στις δύο τελευταίες προπονήσεις φτάνουμε όλο και πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε να είμαστε.»

Για το στυλ της Βιλερμπάν ανέφερε: «Σουτάρουν πολλά τρίποντα, παίζουν πολύ στο ένας ενατίον ενός και έχουν καλούς σουτέρ όπως ο Πάτι Μιλς και ο Τζέι Κράουντερ. Έχουν αρκετά pin down plays. Έχουν αρκετά plays χωρίς τη μπάλα οπότε πρέπει να φροντίζουμε να βάζουμε τα σώματά μας πάνω τους και να τους αναγκάσουμε να παίρνουν δύσκολα σουτ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.»

Όσο για το πρώτο παιχνίδι που έδωσε στο T-Center; «Νομίζω ότι το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε στην έδρα μας ήταν καταπληκτικό. Οι φίλαθλοι ήταν απίστευτοι και πιστεύω ότι αυτό θα συμβαίνει όλο και περισσότερο. Είναι πολύ ωραίο μέρος για να βρίσκεσαι».