Νέο πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού καθώς υπέστη θλάση ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με τους «πράσινους» να μένουν χωρίς σέντερ!

Χωρίς πεντάρι θα αναγκαστεί να παίξει ο Παναθηναϊκός στα επόμενα παιχνίδια καθώς τέθηκε νοκ άουτ και ο Τούρκος σέντερ, καθώς ταλαιπωρείται από θλάση στον αριστερό προσαγωγό!

Μετά τους Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς δεν υπολογίζεται για τρεις περίπου εβδομάδες και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Κάτι που δένει κόμπο τα χέρια του Έργκιν Άταμαν στη θέση του σέντερ, εκεί όπου θα αγωνιστεί ο Ντίνος Μήτογλου.

Όπερ και σημαίνει ότι δεύτερο πεντάρι θα υπολογίζεται πλέον ο Χουάντσο Ερνανγκομεθ με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να επιστρέφει από τον τραυματισμό του στο δάχτυλο και να δίνει και εκείνος κάποιες βοήθειες για μερικά λεπτά. Όπως φυσικά και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Μπορεί να επέστρεψαν στην ενεργό δράση ο «Σάμο» με τον Ρογκαβόπουλο αλλά το πρόβλημα στη γραμμή των ψηλών έγινε πλέον πολύ μεγάλο! Ο Ματίας Λεσόρ ναι μεν μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του αλλά ακόμα παραμένει ανοικτό το πότε θα μπορέσει να ενισχύσει και πάλι την ομάδα του ύστερα από την πολύμηνη απουσία του.