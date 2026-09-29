Παναθηναϊκός: Η διαιτητική τριάδα για το ματς με τη Βιλερμπάν
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Η Euroleague γνωστοποίησε τους τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, την Τετάρτη (30/09, 21:15).
Μετά τη νίκη απέναντι στην Παρί για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός διασταυρώνει τα ξίφη του πάλι με γαλλική ομάδα, αφού την Τετάρτη (30/09) υποδέχεται τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ στο «T-Center».
Περίπου ένα 24ωρο πριν την έναρξη του ματς, η Ευρωλίγκα έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση στο Μαρούσι. Αυτή θα απαρτίζεται από τους Νταμίρ Γιαβόρ, Μιλιβόγε Γιόβιτς και Τζόρντι Αλιάγκα.
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