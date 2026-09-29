Η Euroleague γνωστοποίησε τους τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, την Τετάρτη (30/09, 21:15).

Μετά τη νίκη απέναντι στην Παρί για την πρώτη αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός διασταυρώνει τα ξίφη του πάλι με γαλλική ομάδα, αφού την Τετάρτη (30/09) υποδέχεται τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ στο «T-Center».

Περίπου ένα 24ωρο πριν την έναρξη του ματς, η Ευρωλίγκα έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση στο Μαρούσι. Αυτή θα απαρτίζεται από τους Νταμίρ Γιαβόρ, Μιλιβόγε Γιόβιτς και Τζόρντι Αλιάγκα.