Μπαρτζώκας: «Διάβασα άρθρο "Αμφιβολίες για Μπαρτζώκα". Πήραμε Super Cup, νικήσαμε Παναθηναϊκο και ακούω "αμφιβολίες"»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε τη δική του απάντηση στην κριτική που γίνεται τόσο στον ίδιο, όσο και στους προπονητές της EuroLeague, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague με αμυντικό masterclass, παρά τα λάθη του στην επίθεση και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι. Ενώ ο κόουτς του Ολυμπιακού απάντησε και στην κριτική που δέχονται όλοι οι προπονητές της EuroLeague, αλλά και ο ίδιος, παρά τις δυσκολίες και τα συνεχόμενα παιχνίδια που υπάρχουν πλέον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για το sold out και την υποστήριξή τους. Ήταν πολύ σημαντική νίκη, ειδικά μετά την ήττα την Τετάρτη. Ατυχία μετά την ήττα για εμάς έπρεπε να παίξουμε απέναντι στην πρωτοπόρο που έχει πολύ επιθετικό ταλέντο, πραγματικά ταλαντούχα ομάδα. Οπότε σε ένα πολύ κακό επιθετικό παιχνίδι, κακά ποσοστά, 16 λάθη, κακές επιλογές, τελικά βασισμένοι στην άμυνα και το ριμπάουντ μας καταφέραμε να κερδίσουμε, κάτι σημαντικό για εμας.

Είπα στο ημίχρονο ότι δεν έχουμε λόγο για τόση πίεση, είναι ακόμα Οκτώβριος. Είναι μόνο η αρχή της χρονιάς και θα παίξουμε πολλά παιχνίδια απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Από την άλλη πρέπει να αναφέρω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι, με τα συνεχόμενα παιχνίδι χαλάει η ομορφιά του αθλήματος. Είδαμε ταλαντούχες ομάδες να παίζουν πολύ κακό παιχνίδι. Δε μιλάω για το σκορ μόνο, το να έχεις τόσα αστεία λάθη και χαμένα λέι απ, έξι airball. Όπως και να 'χει, κερδίσαμε, είναι πολύ σημαντικό».

Για τη βιασύνη με τα τρίποντα: «Το αποδίδω στο τι δίνει ο αντίπαλος. Σίγουρα και σε βιασύνη, στο να βρούμε τις ισορροπίες μας ως ομάδα. Έχουμε μερικούς πολύ ταλαντούχους παίκτες, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι για μια ομάδα που εκτελεί στην πρώτη συνεργασία, εσύ πρέπει να χτυπήσεις στη δεύτερη ή στην τρίτη. Αν είχαμε υπομονή, συνήθως σκοράραμε. Όσες φορές βιαζόμασταν πρέπει να το μανατζάρουμε και αυτό οι παίκτες πρέπει να το δεχτούν».

Για το ότι πηγαίνουμε σε λογική NBA και πρέπει να προσαρμοστούν οι προπονητές: «Πάρα πολύ ωραία ερώτηση εάν η κριτική δεν είναι όπως είναι στο NBA. Διάβασα ένα άρθρο «αμφιβολίες για τον Μπαρτζώκα» και είναι Οκτώβριος. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το Super Cup, κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και ξαφνικά ακούω αμφιβολίες. Αν εσείς θέλετε να κάνετε σχόλια, ο καθένας έχει δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει, τότε οι προπονητές θα λειτουργούν υπ' αυτό το πρίσμα. Έχουν φύγει 3-4 ήδη. Ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ νοιάζεται για τα χρήματα, υπάρχουν επενδυτές, βάζουν λεφτά, το σέβομαι. Από την άλλη γιατί κάποιος να κριθεί σε 2-3 αγωνιστικές στην αρχή της χρονιάς».

Για τον Φουρνιέ: «Η κάθε πεντάδα έχει σχέση με το πώς κάποιος προσπαθεί να εκτελέσει ένα πλάνο που του έχιες εξηγήσει, που μια μέρα μπορεί να το υλοποιεί και άλλη όχι. Ο Φουρνιέ είναι αυτός που είναι, ότι είχε σήμερα 1/11 σουτ είναι κάτι που δε συμβαίνει. Προσπάθησα να του δείξω εμπιστοσύνη με τον τρόπο μου, προφανώς τον χρειαζόμαστε στα επόμενα ματς. Την Κυριακή δεν έπαιξε. Κάποια στιγμή πρέπει να βρουν οι παίκτες τη φόρμα από τα παιχνίδια».

Για την αντίδραση μετά τη Μονακό: «Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, σκοράρανε 4 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο, σε μία βραδιά με 16 λάθη για 16 ασίστ κερδίσαμε. Δυσκολέψαμε πολύ τον τρόπο που παίζουν, ο Μίτσιτς δεν είχε καλή εμφάνιση, έδειξε την κλάση του στο τέλος αλλά πήγαμε πολύ καλά πάνω του. Και στη δημιουργία και στην εκτέλεση, ήμασταν συμπαγείς αμυντικά. Το πρόβλημα που είχαμε ήταν τα αμυντικά προβλήματα ενώ σκοράραμε. Σήμερα έγινε το αντίθετο, όλα είναι μια ισορροπία».

Για το ότι οι παίκτες του πάσαραν πολύ ώστε να σουτάρουν τρίποντο: «Αν το έχουν κάνει αυτό, είμαι ευτυχισμένος. Δεν ξέρω αν ήταν πολλές φορές, εμείς τερματίζαμε πρώτοι αυτά τα χρόνια στη δημιουργία spot up σουτ. Δεν είναι φοβικοί, δύσκολο να το πεις για τους παίκτες αυτούς. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που εξ ορισμού ξεκινάει η χρονιά και οι πάντες ζητάνε Final Four, EuroLeague. Η διεργασία για να γίνεις σκληρός και συμπαγής, να ετοιμάζεσαι για τα παιχνίδια όπως πρέπει είναι ίδια. Ας πούμε ποια είναι η λογική που η Φενέρ δέχτηκε 30 χθες ή το ρεκόρ της ή της Ρεάλ. Η EuroLeague είναι πάρα πολύ δύσκολη, όλοι αναγνωρίζουν την κρισιμότητα ακόμα και τον Οκτώβριο, αυτό επιδρά στους παίκτες. Συν το γεγονός ότι πολλοί παίκτες έχουν παίξει EuroBasket και ενώ λείπανε τόσοι, καλούμαστε εμείς να δείξουμε μια ηρεμία, μια καλή εκτέλεση, δε γίνεται. Το λέω για όλους τους προπονητές».

Για τον Παπανικολάου: «Νομίζω ότι πρέπει κάθε παίκτης να βρει ρυθμό, δεν είναι στην πρώτη του νεότητα, έπαιξε πολύ το καλοκαίρι, χτύπησε την προηγούμενη εβδομάδα, έκρινα πιο σημαντικό να βρει ρυθμό μέσω του πρωταθλήματος. Το λέω για όλους, εφόσον πρέπει να έχουμε ρόστερ 15-16 παικτών, οι παίκτες πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα ότι θα υπάρξουν ματς που δε θα έχουν τον ίδιο ρόλο».

Για την αλλαγή του Γουόκαπ με τον Πίτερς: «Δεν έγινε λάθος, έβαλα έναν παίκτη που σουτάρει 95% βολές. Η μπάλα πήγε στον Πίτερς παρότι είχαμε δύο γκαρντ να κατεβάσουν την μπάλα, χωρίς να τους παίξουν deny. Ας πούμε ότι ήταν δικό μου, με βάση την εξέλιξη του παιχνιδιού».