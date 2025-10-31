Με οδηγό τη συγκλονιστική του άμυνα ο Ολυμπιακός, παρά τα 16 λάθη του, πήρε ένα οριακό ματς (62-58) με τρομερή ένταση απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησαν οι άμυνες, ο Ολυμπιακός βγήκε τελικά νικητής με 62-58, παίρνοντας μία τεράστια νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Πειραιώτες δε σταμάτησαν να κάνουν λάθη, αλλά η τρομερή τους άμυνα «κλείδωσε» τον Μίτσιτς και τη Χάποελ, φτάνοντας στο φινάλε σε μία μεγάλη νίκη με έναν συγκλονιστικό Μιλουτίνοφ και τους Βεζένκοβ, Γουόρντ να ολοκληρώνουν τη δουλειά.

Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Η Χάποελ με άξονα το κεντρικό pick n' roll προσπάθησε να δημιουργήσει τις κατάλληλες εκτελέσεις, με τον Ολυμπιακό να μη χρησιμοποιεί σωστά τα φάουλ και τους Μάλκολμ, Γουέινραϊτ να τον τιμωρούν. Αλλά το αρχικό 5-10 μαζεύτηκε άμεσα με τη «φλόγα» του Ντόρσεϊ που βρήκε δύο διαδοχικά τρίποντα. Οι Ισραηλινοί αντέδρασαν με τους ίδιους πρωταγωνιστές και έτρεξαν ένα 0-9 για να κλείσουν το δεκάλεπτο στο 18-21, έχοντας 10 πόντους στο transition.

Οι Πειραιώτες κόλλησαν στην επίθεσή τους για αρκετή ώρα, παρότι το δεύτερο rotation τους κράτησε αμυντικά. Ο Μιλουτίνοφ ήταν συγκλονιστικός, αλλά ο Ολυμπιακός κυνηγούσε (22-29, 15'), έχοντας 4/20 τρίποντα. Μέχρι ο Φουρνιέ να βρει το πρώτο του και να ξεσηκώσει το ΣΕΦ, μαζί με τον Μιλουτίνοφ που μείωσε σε 30-34 (18').

Ο Ντόρσεϊ μπορεί να ξεκίνησε με ένα τρίποντο το δεύτερο μέρος, αλλά τα λάθη του Ολυμπιακού συνεχίστηκαν. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, έμεναν στο ματς μέσω της άμυνάς τους. Νιλικίνα και Γουόρντ έβαλαν μετά από ώρα μπροστά την ομάδα του Μπαρτζώκα (42-41, 28'), ο Ολυμπιακός δέχτηκε τέσσερις πόντους στην 3η περίοδο, αλλά έκλεισε μόλις με +1 (44-43, 30').

Ο Μίτσιτς έμεινε αρκετή ώρα εκτός λόγω της αστοχίας του, με τον Χολ να καρφώνει μια μπάλα και να ξεσηκώνει το ΣΕΦ (48-43, 32'), την ώρα που η άμυνα του Ολυμπιακού «κλείδωσε» τους Ισραηλινούς. Ο Ιτούδης έβαλε στο παρκέ ταυτόχρονα Μίτσιτς, Τζόουνς και Μπράιαντ για να βρει μια λύση στην επίθεση, με τον Πίτερς όμως να ξαναδίνει προβάδισμα (55-52, 36').

Η άμυνα είχε κάνει τη δουλειά ως εκείνο το σημείο, ο Βεζένκοβ έβαλε τον Ολυμπιακό στο +6 (58-52, 38'), αλλά ο Μίτσιτς απάντησε μετά από ώρα για να ισοφαρίσει στους 58 (39'). Ο Μιλουτίνοφ έδωσε προβάδισμα με 60-58 και ο Γουόκαπ έβγαλε μία ακόμα τεράστια άμυνα στον Μίτσιτς στα 28.3'', αλλά οι Ισραηλινοί έκλεψαν την μπάλα από τον Πίτερς, με τον Σέρβο να κερδίζει φάουλ. Ωστόσο, πριν μπει η μπάλα στο παρκέ, ο Μίτσιτς έκανε επιθετικό. Οι βολές του Βεζένκοβ στο φινάλε «κλείδωσαν» το ματς για τον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Παρά τα λάθη του, είχε μία συγκλονιστική άμυνα, που ανάγκασε τη Χάποελ να σκοράρει 19 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά να την υποτάξει.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Απίθανος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στα 26'33'' που αγωνίστηκε, με 10 πόντους (4/7 2π.), 13 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Βρήκε σκορ στο φινάλε ο Βεζένκοβ που έφτασε τους 14. Στους 11 έμεινε από νωρίς ο Ντόρσεϊ, ενώ κομβικός υπήρξε ο Γουόρντ (8π., 4ρ., 1ασ.) στο φινάλε.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Μίτσιτς βρήκε έξι σερί στο φινάλε, αλλά με συνολικά 10 πόντους και 1/5 2π., 2/8 3π., 3 ασίστ για 4 λάθη, ήταν αρνητικός. Έκανε και το επιθετικό φάουλ στο τέλος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 7 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το πάθος που έβγαλαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στην άμυνα.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Οι χειρονομίες των Ισραηλινών, με έναν να απομακρύνεται νωρίς από το ΣΕΦ.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head Coach: Georgios Bartzokas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 0 T. Walkup * 23:37 3 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 3 4 5 5 1 0 0 9 1 F. Ntilikina 16:18 2 1/5 20.0% 1/2 50.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 3 4 0 2 -4 3 T. Ward 21:59 8 3/10 30.0% 3/5 60.0% 0/5 0.0% 2/2 100% 0 4 4 1 4 0 0 1 6 9 S. Lee 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 S. Vezenkov * 26:07 14 4/10 40.0% 3/6 50.0% 1/4 25.0% 5/5 100% 1 3 4 1 3 2 1 0 15 16 K. Papanikolaou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. Dorsey * 17:42 11 4/9 44.4% 1/4 25.0% 3/5 60.0% 0/0 0% 0 0 0 3 3 3 0 1 6 25 A. Peters 13:58 5 2/4 50.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0% 0 2 2 1 4 3 0 0 1 33 N. Milutinov * 26:33 10 4/10 40.0% 4/7 57.1% 0/0 0% 2/3 66.7% 4 9 13 0 3 0 3 0 25 45 D. Hall 13:27 6 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 0 3 0 0 0 11 77 S. McKissic 07:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 94 E. Fournier * 33:19 3 1/11 9.1% 0/4 0% 1/7 14.3% 0/0 0% 0 3 3 5 4 2 0 0 -3 Team/Coaches 4 3 7 0 0 TOTAL 200 62 23/64 35.9% 16/33 48.5% 7/31 22.6% 9/10 90.0% 13 31 44 16 16 16 4 3 71