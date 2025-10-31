Ολυμπιακός - Χάποελ: Διώξαν Ισραηλινό οπαδό που έκανε χειρονομίες στον κόσμο
Ένας οπαδός της Χάποελ οδηγήθηκε εκτός γηπέδου, μετά από χειρονομίες που έκανε προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.
Ο εν λόγο φίλος της Χάποελ βρισκόταν στις θέσεις δίπλα από το παρκέ και έκανε μια άσεμνη χειρονομία προς την εξέδρα, κάτι που έγινε αντιληπτό από τους ανθρώπους της ασφάλειας.
Έτσι, ο συγκεκριμένος οπαδός οδηγήθηκε εκτός γηπέδου, με το παιχνίδι πάντως να μην επηρεάζεται από το όλο συμβάν.
