Ένας οπαδός της Χάποελ οδηγήθηκε εκτός γηπέδου, μετά από χειρονομίες που έκανε προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ένας οπαδός της Χάποελ οδηγήθηκε εκτός γηπέδου, καθώς προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες προς τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Ο εν λόγο φίλος της Χάποελ βρισκόταν στις θέσεις δίπλα από το παρκέ και έκανε μια άσεμνη χειρονομία προς την εξέδρα, κάτι που έγινε αντιληπτό από τους ανθρώπους της ασφάλειας.

Έτσι, ο συγκεκριμένος οπαδός οδηγήθηκε εκτός γηπέδου, με το παιχνίδι πάντως να μην επηρεάζεται από το όλο συμβάν.