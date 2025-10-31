Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Αυτή είναι η 12άδα των Πειραιωτών!
Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει με νίκη αυτήν τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 8η αγωνιστική (21:15, Live στο Gazzetta).
Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει την ίδια 12άδα με αυτήν που παρέταξε κόντρα στη Μονακό, έχοντας σε αυτήν τον Σέιμπεν Λι, παρότι δεν αγωνίστηκε στα τελευταία δύο παιχνίδια με Μπάγερν και Μονακό.
Όπως και απέναντι στη Μονακό, έτσι και απόψε, εκτός μένει ο Κώστας Αντετοκούνμπο, αλλά και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και φυσικά ο Κίναν Έβανς, ο οποίος όμως έχει μπει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού.
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Χάποελ
- Τόμας Γουόκαπ
- Φρανκ Νιλικίνα
- Σέιμπεν Λι
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Τάισον Γουόρντ
- Κώστας Παπανικολάου
- Σακίλ ΜακΚίσικ
- Σάσα Βεζένκοβ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
