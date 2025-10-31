Ο Κώστας Αντετοκούνμπο δέχτηκε ένα χτύπημα στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θα μείνει εκτός για 3-4 ημέρες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, δίχως τον Κώστα Αντεοκούνμπο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον άφησε εκτός 12άδας, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό, με τον διεθνή σέντερ να αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα.

Συγκεκριμένα έχει ένα αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση και έτσι θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού για τις επόμενες 3-4 ημέρες, όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.