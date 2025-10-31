Ολυμπιακός, Κώστας Αντετοκούνμπο: Εκτός για 3-4 ημέρες μετά από χτύπημα στην προπόνηση
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, δίχως τον Κώστα Αντεοκούνμπο.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον άφησε εκτός 12άδας, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό, με τον διεθνή σέντερ να αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα.
Συγκεκριμένα έχει ένα αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στην προπόνηση και έτσι θα απουσιάσει από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού για τις επόμενες 3-4 ημέρες, όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.