Ο Μπλόσομγκεϊμ σε άλλο ένα ματς κόντρα στον Ολυμπιακό έκανε εξαιρετική δουλειά πάνω στον Βεζένκοβ και τον... κλείδωσε.

Η Μονακό με έναν εκπληκτικό Μάικ Τζέιμς πέρασε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας του Ολυμπιακού (87-92) σε ένα ματς που έμοιαζε με παιχνίδι playoffs.

Για να συμβεί αυτό κομβικό ρόλο έπαιξε ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και η άμυνα του πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ. Όπως είχε γίνει και στον περσινό ημιτελικό στο Final Four.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στον... κρυπτονίκη του σταρ των Πειραιωτών.

Το 1/9 του Σάσα με primary defender τον Μπλόσομγκεϊμ

Ο Βεζένκοβ αν και είναι ένας από τους 3-4 κορυφαίους σκόρερ της Euroleague τα τελευταία χρόνια, δυσκολεύτηκε πολύ τις δύο τελευταίες φορές που αντιμετώπισε τη Μονακό (δηλαδή και στον περσινό ημιτελικό) και τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει 1/9 σουτ όταν ο Μπλόσομγκεϊμ είναι primary defender.

Έχει ευστοχήσει μόλις σε ένα τρίποντο από την κορυφή. Σε όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες του δεν βρήκε στόχο. Είχε 0/4 από τις 45 μοίρες, μέτρησε 0/2 από τη γωνία και 0/2 κάτω από το καλάθι.

Τις περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες τις πήρε στον περσινό ημιτελικό. Στο χθεσινό ματς πήρε ελάχιστα σουτ γιατί ο παίκτης της Μονακό τον έπαιζε deny, δηλαδή δεν του επέτρεπε να πάρει τη μπάλα.

Ο Μπλόσομγκεϊμ είχε στο νου του μόνο τον Σάσα και σε πολλές επιθέσεις των Πειραιωτών αντί να κοιτά το που παίζεται η μπάλα, τον ένοιαζε μόνο στο πως δεν θα πάρει τη μπάλα ο Βεζένκοβ. Κάτι που φυσικά θα πρέπει να πιστωθεί στον Σπανούλη για το τρομερό διάβασμα του σε άλλο ένα ματς.

Το deny στον Βεζένκοβ όπως και στον ημιτελικό

Ο σταρ του Ολυμπιακού μπορεί να τελείωσε με 17 πόντους το ματς, αλλά τους 9 πόντους τους βρήκε από τις βολές. Συνολικά πήρε μόλις 5 σουτ σε ολόκληρο το ματς και βρήκε στόχο στα 3 εξ αυτών.

Και εδώ έρχεται να κολλήσει ο Μπλόσομγκεϊμ που τον... κλείδωσε και δεν τον άφηνε να πάρει τη μπάλα, παίζοντας τον deny. Τα μάτια του παίκτη της Μονακό ήταν μόνο στον Σάσα σε πολλές περιπτώσεις. Κύριο μέλημα του ήταν να... βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Σάσα για να βραχυκυκλώσει και την επίθεση του Ολυμπιακού, κάτι που κατάφερε.

Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στον ημιτελικό πέρυσι, όπου η Μονακό πέρασε στον τελικό, αλλά εκεί έχασε την κούπα από τη Φενέρ. Μπορεί ο Τζέιμς να ήταν κλειδί στη χθεσινή αναμέτρηση επιθετικά, αλλά ο Μπλόσομγκεϊμ αποτέλεσε τον κρυπτονίτη του Βεζένκοβ, εκτελώντας πιστά τις οδηγίες του Σπανούλη.

Ήθελε απλά να... καταστρέψει το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, στο οποίο ο Βεζένκοβ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και έμεινε πιστός στο πλάνο του V-Span σε όλο το ματς.