Η Μονακό με έναν εκπληκτικό Μάικ Τζέιμς πέρασε από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας του Ολυμπιακού (87-92) σε ένα ματς που έμοιαζε με παιχνίδι playoffs. Έχασαν σουτ ισοφάρισης με Φουρνιέ και Γουόρντ οι «ερυθρόλευκοι» στο τελευταίο λεπτό.

Ολυμπιακός - Μονακό: Ο αγώνας

Η Μονακό μπήκε με σκοπό να απενεργοποιήσει τον Βεζένκοβ, με τον Μπλόσοκμγκεϊμ κολλημένο πάνω του και ο Ολυμπιακός δε βρήκε σκορ, μένοντας πίσω με 1-8 (3'). Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν ένα σερί 8-0, με τους Ντόρσεϊ και Γουόκαπ να βρίσκουν δύσκολες εκτελέσεις και τον Νιλ κίνα να γράφει με προσωπική φάση το 17-16 (9').

Ο Βεζένκοβ πέτυχε το πρώτο τρίποντο της αναμέτρησης μετά από 10 λεπτά, οι «ερυθρόλευκοι» σημάδεψαν τον Μίροτιτς, αλλά ο Νέντοβιτς κρατούσε κοντά τους Μονεγάσκους (24-20, 12'). Η αθλητική second unit του Ολυμπιακού στάθηκε πολύ πιο άνετα στο παρκέ, αλλά η επιστροφή των Ντιάλο και Μπλόσομγκεϊμ έφερε ένα γρήγορο 0-7 (30-29, 16'). Με το παιχνίδι να θυμίζει σε ένταση... playoffs και τις δύο ομάδες να προχωρούν σφιχταγκαλιασμένες ως το ημίχρονο, που βρήκε τους Πειραιώες στο +1 (38-37).

Πέντε καλάθια του Μιλουτίνοφ έδωσαν έξτρα λύσεις στον Ολυμπιακό, με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Αυτός κρατούσε επιθετικά τον Ολυμπιακό, που διατήρησε μικρό προβάδισμα (51-52, 26'), αλλά οι Τζέιμς και Οκόμπο βρήκαν μεγάλα σουτ. Ο πρώτος με ένα ακόμα τρίποντο και μία ασίστ, έστειλε τη διαφορά στους 7 (54-61, 29'). Με τη Μονακό να διευρύνει τη διαφορά, από το αντιαθλητικό που κέρδισε ο Στράζελ από τον Ντόρσεϊ (54-64, 29'), αλλά ο δεύτερος μάζεψε με δύο δικά του σουτ τη διαφορά (60-64, 30').

Η Μονακό άντεξε στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου χωρίς τον Μάικ Τζέιμς στο παρκέ, ο Χολ έκανε δύο καρφώματα (66-69, 33'), αλλά και πάλι ο Οκόμπο έβαλε ένα μεγάλο σουτ μπροστά στον Βεζένκοβ. Οι «ερυθρόλευκοι» κλήθηκαν να ανατρέψουν ένα -8 (68-76) στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Ο Τζέιμς σκόραρε ξανά για τρεις, ο Ντόρσεϊ προσπαθούσε με προσωπικές φάσεις, αλλά η Μονακό έβρισκε πάντα λύσεις με τον Ντιάλο να ευστοχεί για το 74-84 (37'). Ο Ντόρσεϊ μείωσε στους 5 (81-86, 38') με ένα τρίποντο, που δεν έβρισκε για ώρα ο Ολυμπιακός και λίγο αργότερα πήγε ως το τέλος τη φάση με τον Τάις (84-86, 39'). Ο Φουρνιέ αστόχησε αλλά ο Ολυμπιακός είχε και άλλη ευκαιρία στα 30.7'' με τη διαφορά στους τρεις. Ο Γουόρντ όμως αστόχησε παρότι ελεύθερος και η Μονακό πέρασε από το ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ξέρει τον τρόπο να αντιμετωπίζει την επίθεση του Ολυμπιακού και είχε σε καταπληκτικό βράδυ τους Μάικ Τζέιμς, Άλφα Ντιάλο.

Μάικ Τζέιμς με πολύ μεγάλα σουτ, 23 πόντους (5/7 2π., 3/6 3π.), 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ για 3 λάθη.

Τρομερός ο Άλφα Ντιάλο με 27 πόντους, βοήθησε αρκετά ο Έλι Οκόμπο με 10 πόντους και επίσης μεγάλα σουτ.

Φανερά χωρίς ρυθμό Εβάν Φουρνιέ, με 2 πόντους και 0/6 τρίποντα.

Εκπληκτικός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 23 πόντους (8/10 2π., 1/4 3π.), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ για 1 λάθος.

Ένα παιχνίδι που είχε ένταση playoffs τέλη Οκτωβρίου.

Ο Ολυμπιακός για άλλη μια βραδιά κόντρα στη Μονακό δεν κατάφερε να βρει λύση στην άμυνά της.

Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head Coach: Georgios Bartzokas MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 0 T. Walkup * 25:09 5 2/7 28.6% 2/4 50.0% 0/3 0.0% 1/2 50.0% 2 1 3 2 5 2 0 0 -2 1 1 F. Ntilikina 10:39 2 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 4 1 0 1 3 T. Ward 22:00 4 0/7 0.0% 0/2 0.0% 0/3 0.0% 4/4 100% 1 4 5 2 2 1 1 0 6 6 9 S. Lee 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 S. Vezenkov * 33:20 17 3/5 60.0% 1/3 33.3% 2/2 100% 9/11 81.8% 0 6 6 0 10 3 0 0 20 16 K. Papanikolaou 00:56 3 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 T. Dorsey * 32:53 23 9/16 56.3% 8/10 80.0% 1/4 25.0% 4/6 66.7% 0 3 3 5 9 1 0 0 26 25 A. Peters 05:44 1 0/4 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 3 0 1 0 0 33 N. Milutinov * 19:32 14 5/6 83.3% 5/6 83.3% 0/0 0% 4/4 100% 4 4 8 2 4 2 0 1 24 45 D. Hall 20:25 11 4/5 80% 4/4 100% 0/0 0% 3/3 100% 1 4 5 2 7 1 1 0 17 77 S. McKissic 07:10 5 3/5 60% 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 1 1 1 0 0 6 94 E. Fournier * 22:12 2 1/7 14.3% 1/1 100% 0/6 0% 0/0 0% 2 0 2 1 2 0 0 0 -3 0 Team/Coaches 1 1 2 0 1 TOTAL 200 87 28/57 49.1% 24/35 68.6% 4/22 18.2% 27/34 79.4% 12 24 36 16 23 14 3 2 97