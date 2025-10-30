Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό για τη χημεία που πρέπει να βρει η ομάδα.

Σε ένα παιχνίδι με απίστευτη ένταση, που θύμιζε playoffs, η Μονακό επικράτησε του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με 92-87, παίρνοντας έτσι την τρίτη διαδοχική της νίκη στις τελευταίες αναμετρήσεις με τους Πειραιώτες.

Ο Σάσα Βεζένκοβ μίλησε μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» και εστίασε στην άμυνα της ομάδας, αλλά και στη χημεία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βεζένκοβ

«Το πιο σημαντικό είναι να βρούμε τη χημεία μας, μέσα από τους αγώνες κυρίως. Η Μονακό έπαιξε με πιο μεγάλη ενέργεια. Στην επίθεση κάναμε κακές επιλογές, αλλά έστω κι έτσι βάλαμε πόντους που σε συνδυασμό με καλή άμυνα θα μπορούσαν να μας δώσουν τη νίκη. Τώρα παίζουμε με την πιο φορμαρισμένη ομάδα. Τίποτα δεν κρίνεται τον Οκτώβριο, αλλά οι νίκες στην έδρα σου δίνουν ηρεμία.

Η Μονακό αποκόβει τα τρίγωνα από το πικ-εν-ρολ και δίνει τα ελεύθερα σουτ σε αυτούς που είναι πιο αδύναμοι σουτέρ. Δεν έχουμε βρει τρόπο να μην αποκοβόμαστε οι δύο από τους άλλους τρεις. Βάλαμε 87 πόντους βρήκαμε χώρους. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι.

Δεν είναι εύκολο να έχεις χημεία. Είναι δύσκολο αλλά είναι η δουλειά μας να το βρούμε και να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Η χημεία στην άμυνα είναι οι κανόνες, το τι μας λέει ο προπονητής, το πως να βάλουμε τα κορμιά μας, αλλά και να μάθεις τον συμπαίκτη σου.

Ο Τζέιμς και ο Ντιαλό είναι παίκτες μεγάλης κλάσης. Είναι ομαδική δουλειά να τους σταματήσεις, δεν είναι μόνο το ένας εναντίον ενός. Με την έλευση του κοουτσάρισε Σπανούλη πασάρει πιο πολύ και είναι ακόμα πιο δύσκολο.

Η Χάπoελ είναι παρόμοια με τη Μονακό, έχει πολλά κοινά στοιχεία. Η χρονιά είναι μαραθώνιος, έχει τρία επίπεδα, τώρα βρισκόμαστε στο πρώτο. Όλες οι ομάδες κερδίζουν, δεν υπάρχουν εύκολα βράδια».