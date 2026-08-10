Η Μονακό εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξηγεί ότι θα προσφύγει στην Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα λάβει κανονικά μέρος στις διοργανώσεις.

Αν και πριν από μερικές ημέρες «έσκασε» η βόμβα για η την απόρριψη του αιτήματος της Μονακό από την Επιτροπή Εφέσεων της γαλλικής ομοσπονδίας για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν, εξακολουθεί να επικρατεί αισιοδοξία στις τάξεις της ομάδας από το Πριγκιπάτο.

Όπως έγινε, ήδη, γνωστό, η Μονακό θα κάνει προσφυγή στην Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή προκειμένου να υπερασπιστεί τις θέσεις της και να παρουσιάσει το πλάνο για την συμμετοχή της ομάδας στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Με σχετική ανακοίνωση εξέφρασε την αισιοδοξία για την τελική έκβαση της υπόθεσης αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχουν ενταθεί οι συζητήσεις με τον Τζαμάλ Μάσμπερν όσον αφορά την αγορά του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Μονακό:

«Το Εφετείο της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB) επιβεβαίωσε το Σάββατο 1 Αυγούστου τη μη συμμετοχή της Μονακό στο πρωτάθλημα Betclic Élite για τη σεζόν 2026-2027.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε καθοριστεί, η συγκεκριμένη απόφαση ήταν αναμενόμενη. Οι προθεσμίες που είχαν δοθεί για την υποβολή πλήρους φακέλου σχετικά με την επανεκκίνηση και την ανακεφαλαιοποίηση του συλλόγου δεν κατέστη δυνατό να τηρηθούν. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Εφετείο δύσκολα θα μπορούσε να αποφασίσει διαφορετικά.

Οι λόγοι είναι πολλοί και δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτούς σήμερα. Από την ανακοίνωση μιας συμφωνίας μέχρι την οριστικοποίησή της, η απόσταση μπορεί κάποιες φορές να είναι πολύ μεγάλη.

Οι συζητήσεις δεν σταμάτησαν ποτέ

Οι διαπραγματεύσεις με τον Τζαμάλ Μάσμπερν και τις ομάδες του δεν διακόπηκαν ποτέ. Αντιθέτως, έχουν ενταθεί σημαντικά από την 1η Αυγούστου και μετά.

Σε αυτό το στάδιο, είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί το εξής: η πρόθεση είναι πραγματική και ειλικρινής. Το αθλητικό και οικονομικό σχέδιο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι φιλόδοξο. Παράλληλα, οι δυνατότητες οικονομικής στήριξης που έχουν παρουσιαστεί κρίνονται επίσης σοβαρές από τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη.

Πάνω απ’ όλα, όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται σήμερα πιο κοντά από ποτέ σε μια συνολική συμφωνία.

Η CNOSF παραμένει το επόμενο βήμα

Ως εκ τούτου, η Μονακό θα προσφύγει πράγματι στη CNOSF (σ.σ. Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή), στο πλαίσιο διαδικασίας συμβιβαστικής διαμεσολάβησης, προκειμένου να υπερασπιστεί το σχέδιο επανεκκίνησης και ανακεφαλαιοποίησης του συλλόγου, καθώς και την επιστροφή του στο πρωτάθλημα Betclic Élite.

Ωστόσο, η προσφυγή θα πραγματοποιηθεί βάσει ενός ελεγχόμενου χρονοδιαγράμματος, το οποίο υπαγορεύεται από το νομικό πλαίσιο αλλά και από την ανάγκη να δοθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία όλες οι πιθανότητες να ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Ο σύλλογος έχει αυστηρή προθεσμία έως τις 18 Αυγούστου στις 23:59 για να καταθέσει τους λόγους της προσφυγής του. Η συγκεκριμένη νόμιμη προθεσμία δεν έχει οριστεί τυχαία: μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα σε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη να ολοκληρώσει μια συμφωνία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, προτού προσφύγει οριστικά στη CNOSF.

Τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη έχουν θέσει έναν κοινό στόχο: την 14η Αυγούστου.

Μέχρι τότε, δεν θα υπάρξει καμία άλλη ανακοίνωση.

«Και η Μονακό έχει δικαιώματα που πρέπει να υπερασπιστεί»

Η Μονακό κατανοεί την ανυπομονησία ορισμένων συλλόγων, οι οποίοι θέλουν να γνωρίζουν σε ποια κατηγορία θα αγωνίζονται την επόμενη σεζόν. Είναι απολύτως δικαιολογημένη.

Ωστόσο, και η Μονακό έχει δικαιώματα που πρέπει να υπερασπιστεί.

Ο πιο επιτυχημένος σύλλογος του γαλλικού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια κέρδισε μέσα στο γήπεδο το δικαίωμα να αγωνιστεί στην Betclic Élite τη σεζόν 2026-2027, καθώς και να συμμετάσχει στο EuroCup, χάρη στα εξαιρετικά αγωνιστικά του αποτελέσματα.

Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στο τέλος της σεζόν 2025-2026, είναι επομένως εξίσου δικαιολογημένο για τη Μονακό να ζητά την επανένταξή της, από τη στιγμή που υπάρχει σαφής βούληση να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, ένα αξιόπιστο σχέδιο και τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίησή του.

Η Μονακό δεν βρέθηκε ποτέ τόσο κοντά στην Betclic Élite.

Ραντεβού στις 14 Αυγούστου.»