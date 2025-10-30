Μπαρτζώκας για Γουόρντ, Ντόρσεϊ & Φουρνιέ στο τέλος: «Αποδείχτηκε ότι η απόφασή μου ήταν λάθος»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει την ταυτόχρονη παρουσία των Γουόρντ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ για αρκετά λεπτά στο τέλος του αγώνα με τη Μονακό, εξηγώντας παράλληλα πως αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού έπαιξαν κάτω από το επίπεδο που αναμενόταν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Μονακό στο ΣΕΦ: «Προφανώς ήταν ένα κακό παιχνίδι για εμάς. Είχαμε πολλές κακές αποφάσεις, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, σουτάραμε με πολύ φτωχό ποσοστό στο τρίποντο, και μερικά από αυτά τα σουτ ήταν πρακτικά ελεύθερα. Όταν ένα παιχνίδι πηγαίνει στους 90 πόντους και αφήνεις τον αντίπαλο να σκοράρει 92 στην έδρα σου, προφανώς τα πράγματα δεν πήγαν σωστά. Αυτή είναι η EuroLeague, πρέπει να το ξεχάσουμε άμεσα. Σε δύο μέρες έχουμε νέο παιχνίδι και πρέπει να προετοιμαστούμε για τον αγώνα της Παρασκευής».

Σε ερώτηση για το αν πειράχτηκε το μυαλό της ομάδας στο σημείο που έχασε τη διαφορά, απάντησε: «Κάναμε μεγάλα αμυντικά λάθη τακτικής, πήραμε πολύ άσχημες αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, όταν θα μπορούσε να γυρίσει το μομέντουμ, και η αλήθεια είναι ότι αρκετοί παίκτες μας έπαιξαν κάτω από το επίπεδο που έπρεπε. Η Μονακό πήρε αυτοπεποίθηση εκμεταλλευόμενη τα λάθη μας και εκτελώντας σωστά, και αυτό ήταν δικό μας λάθος».

Και πρόσθεσε: «Παίρνουμε κάποιες αποφάσεις με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Προφανώς, με βάση το αποτέλεσμα, αυτός που πάντα κρίνεται είναι ο προπονητής. Για παράδειγμα, γιατί δεν έβαλα τον Γουόρντ στην αρχική πεντάδα και τον Φουρνιέ στη δεύτερη. Πάντα προσπαθούσα να έχω δημιουργία και εκτέλεση μαζί. Το σκεπτικό ήταν αυτό. Η πεντάδα δεν θα είναι πάντα σταθερή, μπορεί να αλλάζει, μπορεί και να μην αλλάζει, και σε τελική ανάλυση νομίζω είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Ακόμα και όταν περάσαμε με οκτώ πόντους, γενικά δεν διαχειριστήκαμε την κατάσταση όπως έπρεπε. Τελειώνοντας το ματς, μπορείς να σκεφτείς τι θα μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Άλλη ομάδα η Μπάγερν, άλλη η Μονακό, άλλος ο Ολυμπιακός πριν τρεις μέρες, άλλος σήμερα».

Ερωτηθείς για την αντίδραση που πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Χάποελ, είπε: «Προφανώς πρέπει να αντιδράσουμε, και εκεί θα δείξουμε το επίπεδό μας. Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί, λιγότερο διστακτικοί, με μεγάλη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι. Πάντα αυτά είναι μια διαδικασία. Ειδικά όταν έχεις δύο μέρες μεταξύ αγώνων, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να τη διαχειριστείς».

Ο Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει την ταυτόχρονη παρουσία των Γουόρντ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ για αρκετά λεπτά στο τέλος του αγώνα με τη Μονακό: «Ένιωσα εκείνη την ώρα ότι θέλαμε απειλή από τρεις παίκτες, και αποδείχθηκε ότι η απόφασή μου ήταν λάθος. Δεν ήταν ότι δεν είχαμε playmaking, αλλά δεν πήραμε αυτά που έπρεπε από τους παίκτες που έπρεπε να πάρουμε στο τέλος».