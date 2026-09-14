Γνωστό έγινε το κανάλι που θα μεταδώσει τα παιχνίδια Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι για το Super Cup της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει της Φενέρμπαχτσε (18/09, 17:00 LIVE από το Gazzetta) και η Ρεάλ Μαδρίτης την Ντουμπάι (18/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta) για το Super Cup της EuroLeague, με το Novasports 4HD να είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες.

Μάλιστα στο Novasports 4HD θα μεταδοθεί τόσο ο μικρός τελικός (19/09, 17:00), όσο και ο μεγάλος (19/09, 20:00).