Οι εργασίες από τον Ολυμπιακό έχουν ήδη αρχίσει στη Sunel Arena, με παρεμβάσεις στα αποδυτήρια, συζητήσεις για ασφάλεια και πάρκινγκ και έναν σαφή στόχο, όλα να είναι έτοιμα όταν πρέπει.

Η συμφωνία για τη χρήση της Sunel Arena από τον Ολυμπιακό προχωρά πλέον από το… χαρτί στην πράξη. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα. Είναι το γήπεδο έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Euroleague;

Στον Ολυμπιακό πάντως δεν αφήνουν τον χρόνο να περνάει. Κλιμάκιο της ομάδας έχει ήδη εγκατασταθεί στη Sunel Arena και οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, με πρώτο και βασικό τα αποδυτήρια.

Οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» προχωρούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις ώστε ο χώρος να διαμορφωθεί σύμφωνα με τα στάνταρ και τους κανονισμούς της Euroleague. Ήδη γίνονται εργασίες που περιλαμβάνουν ακόμη και γκρέμισμα και κατασκευή τοίχου, προκειμένου τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού να πάρουν την απαιτούμενη μορφή.

Και δεν πρόκειται για τη μοναδική παρέμβαση. Παράλληλα πραγματοποιούνται και άλλες εργασίες διαμόρφωσης στους εσωτερικούς χώρους, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση τόσο με τους εργαζομένους του γηπέδου όσο και με την ΑΕΚ.

Στο τραπέζι και η ασφάλεια, τι γίνεται με τα πάρκινγκ

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί αφορά την ασφάλεια και τη διαχείριση των χώρων στάθμευσης. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αναμένεται να συναντηθούν με τους υπευθύνους ασφαλείας της ΑΕΚ, προκειμένου να συζητήσουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται οι θέσεις πάρκινγκ, τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου.

Πρόκειται για μία ακόμη από τις λεπτομέρειες που πρέπει να «κλειδώσουν», ώστε η Sunel Arena να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα όταν θα φιλοξενεί αγώνες της Euroleague.

Οι χώροι που μπορούν να αλλάξουν εικόνα

Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις και δυνατότητες για επιπλέον διαμορφώσεις μέσα στο γήπεδο. Συγκεκριμένα, διαγώνια εντός της Sunel Arena υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας χώρων που θα θυμίζουν σουίτες, χωρίς στην πραγματικότητα να πρόκειται για κλασικές σουίτες. Το τι ακριβώς θα γίνει θα εξαρτηθεί από τις τελικές διαμορφώσεις, αλλά και από τις συνεννοήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση του γηπέδου στις προπονήσεις. Κι αυτό είναι ένα ακόμη κομμάτι του σχεδιασμού του Ολυμπιακού.

Το θέμα των προπονήσεων

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι προπονήσεις της ομάδας του Ολυμπιακού δεν αναμένεται να πραγματοποιούνται σταθερά στη Sunel Arena.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι προπονήσεις που θα συνδέονται με τους αγώνες της Euroleague θα μπορούν να πραγματοποιούνται στη Sunel Arena, με τις πρωινές προπονήσεις και εκείνες πριν από τα παιχνίδια να αποτελούν μέρος της σχετικής συνεννόησης. Έτσι, η χρήση του γηπέδου από τον Ολυμπιακό δεν θα περιορίζεται απλώς στις ημέρες των αγώνων.

Κοντά στα αποδυτήρια της ΑΕΚ

Αξίζει να σημειωθεί πως τα νέα αποδυτήρια του Ολυμπιακού βρίσκονται στην ίδια πλευρά με εκείνα της ΑΕΚ, σε πολύ κοντινή απόσταση.

Πρόκειται ουσιαστικά για χώρους που βρίσκονται λίγο πιο πέρα από τα αποδυτήρια της «Ένωσης», γεγονός που κάνει ακόμη πιο σημαντικό τον σωστό σχεδιασμό και την οργάνωση της λειτουργίας του γηπέδου όταν θα αγωνίζονται σε αυτό οι δύο ομάδες.

Το μεγάλο στοίχημα να είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους

Το ζητούμενο πλέον είναι ένα, να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπει η Euroleague. Αυτός είναι και ο στόχος που προκύπτει από τις συναντήσεις και τις συνεννοήσεις που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα.

Ο Ολυμπιακός θέλει να έχει κλείσει όλες τις εκκρεμότητες και η Sunel Arena να πληροί τις απαιτήσεις της διοργάνωσης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Και οι εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει δείχνουν πως το project έχει περάσει πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» αργούν να δώσουν το πρώτο τους εντός έδρας ματς στην Euroleague, καθώς αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής κόντρα στην Αναντολού Εφές. Προηγούνται τα εκτός έδρας ματς κόντρα σε Μπασκόνια (24/9), Ζαλγκίρις (29/9) και Βίρτους (1/10).

Όταν παίζει η ΑΕΚ...

Υπάρχει, φυσικά, και το ζήτημα της διαφορετικής εικόνας του γηπέδου ανάλογα με τη διοργάνωση. Όταν η ΑΕΚ αγωνίζεται στη Sunel Arena για το Basketball Champions League, θα πρέπει να προσαρμόζονται αντίστοιχα τα αυτοκόλλητα, τα λάβαρα και γενικότερα η αγωνιστική ταυτότητα του γηπέδου.

Όταν, αντίστοιχα, θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός για την Euroleague, η Sunel Arena θα πρέπει να παίρνει την εικόνα που απαιτεί η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το deal λοιπόν μπορεί να έγινε, όμως τώρα πρέπει να... τρέξουν όλα τα θέματα. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, οι χώροι διαμορφώνονται, οι λεπτομέρειες μπαίνουν στο τραπέζι και οι δύο πλευρές καλούνται να συντονίσουν κάθε παράμετρο.

Το επόμενο (σύντομο) διάστημα θα φανεί κατά πόσο η Sunel Arena θα είναι πράγματι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στον Ολυμπιακό και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Euroleague.