Μακάμπι: Ο Λόνι Γουόκερ ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα από τον Ολυμπιακό
Ο Λόνι Γουόκερ ήταν ο παίκτης που πήρε το τελευταίο σουτ στο παιχνίδι της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά ήταν άστοχος και έτσι οι Πειραιώτες «απέδρασαν» από το Βελιγράδι.
Με τον γκαρντ της Μακάμπι να αναλαμβάνει την ευθύνη, όπως τόνισε ο ίδιος σε στόρι που έκανε στο instagram. Τονίζοντας πως συνεχίζει να βελτιώνεται, ενώ έβαλε... πλώρη για τη συνέχεια.
Το ποστάρισμα του Λόνι Γουόκερ
«Σκληρή ήττα, αλλά είναι ακόμη νωρίς. Είμαστε νέα ομάδα και βλέπουμε πόσο σπουδαίοι μπορούμε να γίνουμε. Θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ατομικά και ομαδικά.
Οι ήρεμες θάλασσες δεν έκαναν κανέναν ναυτικό καλό. Θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο για σήμερα και θα συνεχίσω να βελτιώνομαι. Τα καλύτερα θα έρθουν, κάντε υπομονή».
